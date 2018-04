Ligue des Champions : la Juventus proche de l'exploit face au Real Madrid

La Juventus Turin est passée près de l'exploit face au Real Madrid, hier à Santiago Bernabeu. Les Turinois, battus (3-0) à l'aller n'avaient, sur le papier, que très peu de chances de se qualifier. Mais prenant exemple sur la Roma, les joueurs de Massimiliano Allegri ont tout tenté dès le début de la rencontre. Mario Mandzukic, sur deux coups de têtes quasi-identiques, au deuxième poteau, signe un doublé dans les 30 premières minutes de jeu. Blaise Matuidi enfonce le clou à la 61ème, suite à une belle boulette de Keylor Navas.

Blaise Matuidi, auteur du troisième but de la Juventus

Dans les arrêts de jeu, la rencontre bascule suite à une faute de Mehdi Benatia dans la surface de réparation. La soirée tourne alors au cauchemar pour les Turinois puisque Gianluigi Buffon, le capitaine et gardien emblématique de cette équipe qui disputait sans doute son dernier match en Champion's, s'en prend à l'arbitre et écope d'un carton rouge. Cristiano Ronaldo réussit ensuite son pénalty face à Szczęsny, rentré en lieu et place de Buffon. Score final (3-1) donc, et grâce à ce but inscrit à la dernière seconde, le Real Madrid se qualifie une nouvelle fois pour le dernier carré de la compétition dont il est le double tenant du titre.

Buffon dans toutes les têtes

Gianluigi Buffon écope d'un carton rouge

Malgré la nouvelle qualification du Real Madrid, le pénalty, mais surtout le carton rouge de Gianluigi Buffon, jugé sévère par une partie des acteurs du match, étaient sur toutes les lèvres en conférence de presse. Même celles de Zinedine Zidane, l'entraîneur de la Maison Blanche. "Ce qui lui est arrivé n'est pas mérité mais il ne faut pas qu'il y pense, cela ne gâche pas tout ce qu'il a fait avant", a assuré Zinedine Zidane, par ailleurs ancien joueur de la Juventus.



Le Bayern passe par la petite porte

Franck Ribéry lors du match face au FC Séville

Le champion d'Allemagne a signé un triste match nul (0-0) hier soir face au FC Séville à domicile. C'est donc le match aller, remporté (2-1) en Andalousie, qui les qualifie. Le tirage au sort des 1/2 finales aura lieu demain aux alentours de midi. Les matchs aller se joueront ensuite les 24 et 25 avril, et les matchs retour les 1er et 2 mai. La Roma et Liverpool sont les deux autres équipes qualifiées pour ce stade de la compétition.



27ème Tour du Togo : une 2ème étape aux accents burkinabès

Harouna Ilboudo a remporté la deuxième étape longue de 138 km entre Sodari et Kara. Le Burkinabè a donc gagné la plus longue manche de la compétition. Il a devancé dans le sprint final ses compatriotes Aziz Nikiema, vainqueur de la première étape, et Bikienga Salfo. "Ce triplé pour le Burkina est le fruit d'un vrai travail d'équipe" a glissé à l'arrivée le vainqueur du jour. Le maillot jaune n'a pas changé d'épaules et reste la propriété d'Aziz Niekiema.