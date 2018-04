Ligue des Champions : exploit pour la Roma face à Barcelone, City éliminé par Liverpool

La soirée fut riche en émotions du côté de Rome où l'AS Roma a réussi un exploit historique en éliminant le FC Barcelone (3-0) après avoir pourtant perdu le match aller (4-1) ! C'est Edin Dzeko, déjà buteur à l'aller, qui a marqué le premier but de la rencontre dès la 6ème minute. A l'heure de jeu, un penalty de Daniele De Rossi, suite à une faute de Gerard Piqué, a permis aux Romains d'espérer un exploit alors que le Stadio Olimpico était déjà en fusion.

Edin Dzako auteur du premier but pour l'AS Roma

Marc-André Ter Stegen a sauvé sur sa ligne Barcelone plusieurs fois, mais Kostas Manolas, d'une tête croisée sur corner, a scellé le sort de la rencontre à la 82ème.

Ce matin, la presse italienne ne tarit pas d'éloges sur ce revirement de situation.

La Gazzetta Dello Sport évoque une "équipe impériale", tandis que le Corriere Dello Sport parle d'une "remontée légendaire", d'un "mythe en construction". Même les journaux géneralistes saluent la performance du club romain. La Repubblica décrit un "moment historique".

Manchester City éliminé, la colère de Pep Guardiola

Pep Guardiola réagit à la décision arbitrale d'Antonio Mateu Lahoz

Comme prévu après le match aller à sens unique, Liverpool s'est qualifié pour les demi-finales aux dépends de Manchester City.

Si les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas dominé la rencontre de la même manière que la semaine passée, ils se sont tout de même imposés (2-1) avec notamment un but en deuxième mi-temps de l'inarrêtable Mohammed Salah après un gros travail de Sadio Mané. Mais la rencontre a surtout était marquée par la colère de Pep Guardiola après un but de Leroy Sané injustement refusé pour hors-jeu juste avant la pause et alors que City mené 1-0.

Selon l'entraineur espagnol, cette décision, qui a par ailleurs provoqué son exclusion suite à une dispute avec l'arbitre, a "changé la donne du match".

Pep Guardiola qui a pratiquement crié au complot en conférence de presse :"C'est différent de mener (1-0) à la mi-temps et non pas (2-0). Ca change la donne aussi quand le premier but de Salah lors du match aller est hors jeu. Dans ce genre de match, ce genre de compétition, l'impact d'une décision est si grand. Le but de Jesus à Anfield toujours à l'aller est valable. Il n'y pas hors-jeu lors de la passe de Silva à Sané. Et il y a un pénalité sur Sterling... et j'en passe. Donc bien sûr, toutes ces mauvaises décisions ont eu un impact."

Chris Froome lors d'un contrôle anti-dopage sur le Tour de France

Cyclisme : affaire Froome, un verdict avant juillet ?

Le président de la Fédération internationale de cyclisme (UCI) "espère" une décision avant le Tour de France début juillet dans le dossier du contrôle antidopage anormal de Chris Froome, déclare-t-il ce matin dans un entretien au journal français L'Equipe.

Le dossier Froome est entre les mains du tribunal antidopage de l'Union cycliste internationale (UCI) chargé de décider du sort du quadruple vainqueur du Tour de France après un contrôle anit-dopage lors du Tour d'Espagne 2017. Le courreur, né au Kenya et qui possède un passeport britannique, nie de son côté s'être dopé.