Ligue des Champions : Al Ahly chute en Ouganda

Finaliste de la précédente édition et l'un des clubs les plus titrés du continent, Al Ahly s'est écroulé au Mandela National Stadium de Kampala, où il s'est incliné 2-0 contre Kampala City. Des buts signés Ibrahim Saddam (74è) et Timothy Awani (89è). Du coup, c'est l'Espérance Sportive de Tunis qui prend la tête de ce groupe A, suite à sa victoire 4-1 face aux Tanzaniens de Township Rollers, avec notamment un doublé de l'international tunisien Anice Badri. Les Espérantistes comptent quatre points, soit une longueur d'avance sur leurs adversaires du jour, ainsi que Kampala City. Al Ahly ferme la marche avec un point.

Le festival de Ben Malongo

Dans le groupe B, deuxième victoire en deux matchs pour le Tout Puissant Mazembe, cette fois-ci au Maroc, 2-0 contre Difaa El Jadida. Ben Malongo est le grand bonhomme de la soirée, avec un but à la 51ème minute puis une passe décisive quelques instants plus tard pour le Malien Abdoulaye Sissoko. Les Corbeaux comptent six points, soit deux points d'avance sur le MC Alger, vainqueur à la dernière minute de l'Entente Sétif. Difaa El Jadida a un point, tandis que l'Entente Sétif, vainqueur de la Ligue des Champions en 2014, est bon dernier avec zéro point au compteur.

Le tenant du titre assure

Dans le groupe C, le Wydad Casablanca a tenu son rang. Le tenant du titre s'est tranquillement imposé 3-0 face à l'AS Togo-Port. Le Wydad est seul en tête avec quatre points, avec une seule unité d'avance sur le Horoya, qui doit encore jouer contre les Mamelodi Sundowns, ce sera mardi 22 mai prochain. Enfin dans le groupe D, victoire 1-0 des Mbabane Swallows du Swaziland face aux Angolais de Primero de Agosto. Les Swallows seuls en tête avec quatre points, en attendant le match entre l'Etoile du Sahel et les Zambiens du ZESCO United, qui aura lieu ce soir, à partir de 19h en temps universel.