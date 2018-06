L'ex tennisman Boris Becker a bien un passeport diplomatique centrafricain

L'ancien champion de tennis allemand, Boris Becker a des ennuis judiciaires au Royaume-Uni. Une procédure judiciaire pour dette est engagée contre lui. Mais l'ancienne gloire allemande se prévaut de l'immunité diplomatique centrafricaine, en sa qualité d'"attaché à la mobilisation des ressources pour les affaires sportives, culturelles et humanitaire de la RCA". Selon les avocats de Boris Becker, cette immunité suppose que toute action juridique contre leur client doit être préalablement approuvé par le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson et par son homologue centrafricain.

Des informations que confirme l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RCA auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Union Européenne, Daniel Emery Dede.

Confirmation officielle à la DW

Daniel Emery Dede est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RCA auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Union Européenne.

"Je confirme qu'il a un passeport diplomatique. Je confirme aussi qu'il a été recruté à ses frais puisque nous n'avons pas d'argent pour le payer pour être notre mobilisant pour les moyens sportifs, des équipements sociaux et tout ce qui est du domaine humanitaire, rattaché ici à l'ambassade [en Belgique] pour aider à soutenir la RCA dans sa phase de sortie de crise qui prévaut actuellement après la guerre civile chez nous", explique-t-il au micro de la DW.

Et l'ambassadeur d'expliquer la mission de Boris Becker : "Vous savez que c'est un sportif de très haut niveau, avec un grande aura, qui est encore très investi dans le monde. Nous comptons sur lui pour rentrer dans le milieu des hommes d'affaires, pour récolter des moyens financiers et atteindre l'objectif que nous lui avons assigné dans son mandat", explique-t-il, tout en précisant que la RCA "ne s'occupe pas de ses affaires privées".

Ami personnel du président

Boris Becker est 2017.

Si Boris Becker n'a jamais été en RCA selon l'ambassadeur, il connaîtrait "très bien le pays", la crise qu'il traverse. "Nous sommes un pays en phase humanitaire difficile, avec des zones d'insécurité très avancées, très importantes dans notre pays. Donc il ne peut pas se permettre de prendre un seul cent sur le contribuable centrafricain", assure Daniel Emery Dede.

Une source proche de la présidence centrafricaine a confirmé à la DW que Boris Becker est un ami personnel du président Toudéra. Information non démentie par l'ambassadeur : "Pour accepter si rapidement d'accompagner notre chef d'état dans sa mission actuelle, je pense qu'il doit avoir effectivement des relations amicales." Quant à savoir si le gouvernement centrafricain pourrait aider Boribs Becker à se sortir de ses affaires, Daniel Emery Dede reste flou : "du fait de la possession du passeport diplomatiques, c'est déjà un soutien important puisqu'en principe avec ce passeport il devrait bénéficier d'une immunité diplomatique", explique-t-il.

Boris Becker a déjà eu des problèmes avec la justice allemande.

Retour sur les faits

Six fois titré en Grand Chelem, Boris Becker a remporté 49 titres et obtenu plus de 20 millions d'euros de gains pendant sa carrière sportive. Mais sa vie a viré au cauchemar et un tribunal londonien l'a même déclaré en faillite en juin 2017. Boris Becker a également été condamné en 2002 par la justice allemande à trois ans de prison avec sursis ainsi qu'à 500.000 euros d'amende pour 1,7 million d'euros d'arriérés d'impôts.