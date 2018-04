L'Europe face à la nouvelle donne Trump

Le quotidien die Welt n'est pas surpris par la politique de Donald Trump. Les Européens se sont habitués ces dernières décennies à ce que les Etats-Unis supportent la majeure partie du fardeau de la défense dans le cadre de l'OTAN et ont pendant ce temps accumulé des bénéfices commerciaux. Ainsi, que Donald Trump remette cette relation en cause n'est que justice, tranche die Welt.

"Le président des Etats-Unis considère la vie comme un grand champ de bataille” constate le Kölner Stadt-Anzeiger. Il estime que son pays est perdant et veut, avec son slogan "l'Amérique d'abord”, lui redonner ce qui lui revient d'après sa propre représentation des choses. Même s'il advenait que l'exonération des taxes sur l'aluminium et l'acier accordée à l'Europe soit prolongée à la dernière minute, ce ne serait qu'un report du conflit, prédit le journal.

Parler à Donald Trump, le langage qu'il comprend

Le Münchner Merkur pense que l'Europe doit bien finir par s'adapter à la nouvelle donne Trump. C'est comme la Chine qui a rapidement lancé une nouvelle politique d'ouverture en abaissant les tarifs douaniers sur l'automobile. La posture de donneur de leçon ne marchera pas avec la nouvelle administration américaine. Il faut une parade à la démonstration de force de Donald Trump. Et cela ne fonctionnera que si on parle d'une même voix.

La Hannoversche Allgemeine Zeitung poursuit l'analyse en regardant dans le rétroviseur les visites successives d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel à la Maison blanche. S'il y a une différence de style entre Macron et Merkel, et que la France se hisse à la place de partenaire numéro 1 des Etats-Unis en Europe, cela ne devrait gêner l'Allemagne en rien. Il renforce la voix de l'Europe dans le monde.

Renforcer l'armée allemande

C'est l'objectif de la ministre allemande de la Défense. Ursula von der Leyen demande une augmentation budgétaire de 12 milliards d'euros. La Frankfurter Rundschau trouve que la ministre est elle-même sous pression. Elle a hérité de beaucoup de problèmes laissés par ses prédécesseurs et peut se targuer d'être bien plus réactive que d'autres avant elle. Reste à voir cependant si elle obtiendra même la moitié de ce qu'elle réclame.

La Neue Osnabrücker Zeitung est convaincue d'une chose : sans une forte injection financière, l'armée allemande ne peut recouvrer sa santé. La ministre de la Défense von der Leyen a donc besoin de plus d‘argent, plaide le journal.