Les Super Eagles entrent en lice contre la Croatie

En dépit des deux défaites d'affilée pendant leur dernière phase de préparation pour le mondial russe, les Super eagles, portés par 180 millions de Nigérians, constituent une équipe capable de créer la surprise selon Florent Ibengue, sélectionneur des Simba de la République démocratique du Congo.

"A quasiment chaque match il y a un système de jeu qui change. Gernot Rohr (l'entraineur allemand du Nigeria, ndlr) joue en 4 2 3 1, parfois en 4 4 1 1, en 4 1 4 1 ou en 3 5 2. Donc c’est très difficile d’appréhender le système que le Nigeria va adopter. C’est pour cela je dis aussi qu'à la Coupe du monde cela ne va pas être simple pour les autres équipes, parce que le Nigéria est une équipe imprévisible."



Victor Agali, ancien international nigérian est optimiste vu le groupe très relevé dont les Super eagles sont sortis à l'issue des éliminatoires pour se qualifier pour le mondial russe.

"C’est le foot et au football tout le monde à sa chance. Si nous sommes sortis du groupe du Cameroun et de l’Algérie, cela veut dire que nous avons aussi la chance de sortir du groupe de la Croatie et de l’Argentine. Le football se joue pendant 90 minutes. J’espère que ça va aller."

Gany Ademola, fervent supporter nigérian, admet que le football n’est pas une science exacte et que rien n’est impossible avec les Super eagles.



"Le miracle peut arriver, je crois qu’on peut aller loin parce que c’est le football, personne ne peut dire qui va gagner un match ou pas: e fais confiance à mes joueurs et je suis sûr qu’ils vont bien jouer à la coupe du monde."

Pour rappel, les Super eagles disputeront leur sixième phase finale de Coupe du monde. Ils ont déjà atteint à trois reprises les huitièmes de finale de la coupe du monde.