"Les militaires algériens ne nous ont pas frappés"

" Migrations clandestines" : de nombreux Guinéens au départ

Après les Nigerians et les Syriens, les Guinéens ont été les plus nombreux, avec les Ivoiriens, à traverser la Méditerrannée en 2017. Un pari risqué. Aujourd'hui, plusieurs sont de retour au pays. L'OIM les assiste. Dans ce "Club" écoutez le directeur de Radio Nostalgie FM à Conakry sur la situation en Guinée et une pièce radiophonique qui raconte les aventures de Mamadou.