Les inégalités dans le monde au coeur du GMF

Le GMF est une plate-forme unique d'échange avec les journalistes de nombreux pays, les responsables des médias, mais aussi les partenaires et ceux qui oeuvrent pour la liberté de la presse.

Cette année, l’organisation du forum coïncide avec les 65 ans de la Deutsche Welle qui, comme l'ensemble du secteur des médias, est confrontée ausx défis de l'information numérique et des réseaux sociaux.

Les avantages et les défis de la numérisation ont été abordés par Mariya Gabriel, la commissaire européenne chargée de l'Economie numérique et de la société. Pour elle c'est un sujet qui concerne tout le monde."Le développement du numérique doit se faire au service de tous les citoyens. Personne ne doit être exclu" explique t'elle.

L'Afrique également impliquée

Alors qu’en Europe, les pays s’engagent à collaborer davantage sur le front numérique, l’Afrique est présente dans ce domaine. Armin Laschet, le ministre président de la région de Rhenanie du Nord-Westphalie, où se situe la ville de Bonn qui abrite le forum, insiste notamment sur la coopération avec des pays comme le Ghana, représenté au GMF. Selon lui "dans cet ère de numérisation on ne peut pas aller loin si on cherche seul des solutions nationales. Le Ghana est un de nos partenaires en Afrique et nous envisageons d’intensifier notre coopération dans le domaine des médias."

Les participants au GMF discuteront également +du rôle que les radiodiffuseurs publics et d'autres médias peuvent jouer dans la lutte contre l'inégalité en ce qui concerne l'accès à l'information et la propagation de fausses nouvelles dans le monde.