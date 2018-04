Les exilés burundais se retrouvent à Kigali

Les Burundais réfugiés au Rwanda suivent de près l'évolution de la situation dans leur pays. Ils se sont donné rendez-vous au centre Christus de Kigali, où une messe a été dite en mémoire des victimes de la répression des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.

Me Lionel Ninteretse a fui Bujumbura, la capitale, après la violente répression des marches du 26 avril 2015. Et son pays lui manque. "La vie d'un réfugié est toujours difficile, mais on s'intègre petit à petit, affirme-t-il. On a toujours la nostalgie de notre pays."

Pierre-Claver Mbonimpa

Pierre-Claver Mbonimpa, l'une des figures de la société civile burundaise, qui avait échappé à une tentative d'assassinat en août 2015, est venu exprès de Bruxelles pour prier avec ses compatriotes.

"Cela faisait trois ans que je n'avais pas vu la plupart d'entre eux, confie-t-il avec émotion. Je suis très heureux de les rencontrer ici à Kigali. Je rentre très content."

Lassitude des exilés burundais

Certains Burundais rencontrés dans la cour du centre Christus de Kigali se disent lassés par la persistance de la crise qui risquerait de s'aggraver avec le référendum constitutionnel du 17 mai prochain. Ce changement permettrait à Pierre Nkurunziza de prolonger son séjour à la tête de l'Etat.

La médiation menée par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa n'a pas amélioré la situation

Cette situation est le résultat de la passivité de la communuaté internationale, regrette le secretaire général du MSD, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie.

"Les efforts de la médiation est-africaine ont échoué car ils ont été complaisants par rapport au pouvoir de Nkurunziza, estime Me Francois Nyamoya. C'est un échec de la communauté internationale."

La plupart des Burundais réfugiés à Kigali s'en remettent à Dieu, seul à même selon eux d'assagir Pierrre Nkurunziza qu'ils accusent d'être à l'origine de leur malheur.