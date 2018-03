Les congolais continuent de fuir l′Ituri | Afrique | DW | 22.03.2018

Roulant à la surface calme du gigantesque lac Albert, les vagues viennent se casser en éclaboussant le rivage. Ici, à l'embarcadère de Sebaguru, situé du côté ougandais du lac, jusqu'à 500 personnes par jour arrivent dans l'espoir de gagner l'autre côté de la frontière.

Voir la vidéo 00:49 Partager Refugiés congolais de l'Ituri en Ouganda Envoyer Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg stumble linkedin Newsvine Permalien http://p.dw.com/p/2uoIl Refugiés congolais de l'Ituri en Ouganda

La plupart des bateaux sont surchargés et les passagers qui ne savent pas nager sont nombreux. Le gouvernement ougandais et l'agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, ont installé des tentes à Sebaguru pour venir en aide à ceux qui arrivent "Sebaguru est le quai principal où arrivent quotidiennement les réfugiés de la RDC. Ils fuient les combats qui se déroulent de l'autre côté. La plupart sont traumatisés par ce qu'ils ont vu ou vécu. Ce sont principalement des femmes et des enfants. Nous avons toujours des bateaux qui chavirent. La dernière catastrophe est survenue la semaine dernière. Une famille a chaviré avec 27 de ses vaches. Le bateau était totalement surchargé. Les vaches se sont toutes noyées, mais nous avons pu sauver tous les humains", raconte Daniel Tam du HCR.





A l'embarcadère de Sebaguru, non seulement des enfants et des femmes continuent d'affluer mais aussi de nombreux jeunes hommes. Un fait inhabituel, car la plupart d'entre eux étaient recrutés par les milices ou protégeaient leurs villages. L'un de ces hommes est Ate-Joel Piddu. Il a 35 ans, il faisait du commerce dans son village natal et travaillait dans une paroisse. Il est membre de l'ethnie Hema, comme la plupart des réfugiés. "Je viens du village de pêcheurs de Joo, de l'autre côté du lac Albert. Notre village a été attaqué il y a un peu plus d'une semaine. Il y a eu deux attaques dans notre région, nous avons fui quand un village voisin a été visé. Après que nous ayons fui, Joo a également été attaqué. Les attaquants sont des milices. C'est comme à l'époque, de 1998 à 2004, quand nous étions en guerre civile, c'est comme si cela allait se reproduire. Ce sont les milices du groupe ethnique Lendu qui attaquent à nouveau les Hema", s'indigne-t-il.

HCR transporte les réfugiés au camp

Les réfugiés sont transportés en bus des bords du lac Albert jusqu'au camp de réfugiés de Kyangwali. Depuis plus de 15 ans, des Congolais vivent dans cette immense colonie du côté ougandais de la frontière. La plupart ne sont jamais revenus en RDC. Depuis le début de 2018, plus de 50.000 nouveaux réfugiés sont arrivés dans le camp complètement surpeuplé de Kyangwali.

Un conflit récurrent

Il y a 15 ans, le conflit ethnique entre Lendu et Hema a coûté la vie à plus de 50.000 personnes avant d'être stoppé par une intervention militaire internationale. La province de l'Ituri, dans l'est du Congo, est depuis relativement stable. Mais depuis deux ans, la crise politique au Congo s'aggrave : le mandat du président Joseph Kabila a expiré fin 2016 et l'incertitude persiste sur l'organisation des prochaines élections en décembre.





Le président Kabila justifie le retard des élections par l'instabilité locale dans les provinces comme le Kasaï et l'Ituri. Les analystes étrangers, comme les Congolais, soupçonnent cependant que ces conflits locaux soient intentionnellement alimentés pour maintenir l'actuel président au pouvoir.

Kanpala fait face aux réfugiés

L'Ouganda accueille actuellement plus de 1,4 million de réfugiés - plus que tout autre pays d'Afrique. La majorité était jusqu'ici Sud-soudanais. Mais avec la crise politique en cours et la catastrophe humanitaire qui en résulte au Congo, l'Ouganda et le HCR attendent plus de réfugiés chaque jour.