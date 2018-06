Les chiffres difficiles à supporter en Allemagne

Pour la Rheinische Post de Düsseldorf, il y a des chiffres qui sont difficiles à supporter de nos jours : deux enfants tués par semaine en Allemagne et tous les jours, ils sont près de 50 à être maltraités ou victimes d'abus sexuels dans le pays.

Ce sont les chiffres qui montrent la réalité, déplore le journal de Düsseldorf.

Dans la plupart des cas, les auteurs de ces violences faites aux enfants sont leurs proches : les parents, les membres de la famille ou encore les amis. Les statistiques montrent également qu’il faut beaucoup plus de personnel dans les services qui s’occupent de la jeunesse. Notamment des enseignants et des moniteurs, selon la Rheinische Post qui cite le rapport.

Beaucoup plus de plaintes

Pour la Süddeutsche Zeitung, les chiffres augment parce qu’il y a beaucoup plus de plaintes. Ce qui n’était pas le cas avant. Les gens sont beaucoup plus sensibles à ce problème et il y a une prise de conscience. Le gouvernement tout comme les criminologues alertent aussi sur la présence régulière des mineurs sur les réseaux sociaux. Pour les criminologue, un enfant qui a régulièrement accès aux nouveaux medias a plus de chance d’être confronté aux pédophiles par exemple, a souligné le quotidien bavarois.

Répondant à ceux qui demandent un amendement de la loi fondamentale du pays, la Frankfurter Allgemeine Zeitung estime qu’un amendement constitutionnel n'est pas nécessaire pour protéger les enfants en Allemagne. Pour le quotidien de Francfort, si les droits des enfants sont violés et s’ils sont victimes d'abus sexuels, ce n'est pas parce qu'il y a un manque de protection juridique constitutionnelle, mais c’est parce qu’il y a un dysfonctionnement dans l’application des lois.

Le diplomate partisan

De son côté, la Frankfurter Rundschau a commenté la sortie très controversée de l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin, Richard Grenell.

Ce dernier est dans le collimateur pour avoir déclaré dimanche dernier au site américain d'extrême droite "Breitbart", vouloir "soutenir" l’extrême droite en Europe.

Pour le journal, "Grenell n'a violé aucune loi, mais il a enfreint le code professionnel des diplomates." Pour la Frankfurter Rundschau, les diplomates ne sont pas là pour s’immiscer dans la politique intérieure mais ils sont des porte-parole de leur pays. "Malheureusement l’ambassadeur Grenell n’est pas dans cette logique, il est plutôt un propagandiste de son président ", a conclu la Frankfurter Rundschau.