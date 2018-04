Les 70 ans de l'Etat d'Israël et la peur d'Erdogan

La presse allemande revient aujourd'hui sur l'annonce du président Erdogan, en Turquie, d'organiser des élections générales anticipées dès le 24 juin. Avec l'intention de briguer un nouveau mandat à la présidentielle.

Les éditorialistes évoquent aussi les 70 ans de l'Etat d'Israël.

Recep Tayyip Erdogan était pressé d'organiser les élections

"Avant que les gens ne s'en rendent compte"...

« Erdogan avait extrêmement peur de perdre les élections s'il attendait jusqu'à la date prévue initialement, en novembre 2019 », analyse la Süddeutsche Zeitung qui estime que c'est l'état de l'économie turque qui est au cœur des préoccupations du chef de l'Etat. « Certes, la croissance est encore rapide, mais la lire turque s'effondre et les prix grimpent à toute vitesse ». C'est pourquoi Recep Tayyip Erdogan n'avait pas de temps à perdre pour annoncer les prochaines élections, dans neuf semaines seulement.

Même constat dans die tageszeitung sur l'économie de la Turquie et sur sa politique étrangère, elle aussi « sur la pente descendante ». Il fallait organiser les élections avant que les gens ne s'en rendent compte, écrit la taz,qui prédit que les deux prochains mois seront chauds aussi en Allemagne, car une fois encore, il y a fort à parier que les partis turcs battront campagne ici aussi, où vit une communauté turque importante.

La colonie israélienne de Maale Adumim

Israël et l'Allemagne

Dans la presse également, des analyses sur l'Etat hébreu, qui célèbre aujourd'hui les 70 ans de sa création, sur fond d'émoi en Allemagne après l'attaque, présumée antisémite, contre deux juifs, mardi, à Berlin.

La Frankfurter Allgemeine Zeitung revient sur "le rêve de Ben Gourion", père-fondateur et premier chef de l'Etat d'Israël. Et sur les débuts difficiles, entre guerre et démocratie, de ce nouvel Etat créé en 1948 et qui a toujours été en conflit avec les Arabes.

die tageszeitung publie une interview avec un chercheur sur l'antisémitisme en Allemagne et un long portrait-entretien sur deux pages avec une femme âgée de 105 ans. Juive, Gretel Merom, a fui l'Allemagne nazie en 1934 pour se rendre en Palestine et a fait partie des pionniers de l'Etat hébreu.

Dans la Stuttgarter Zeitung, un rappel de « la responsabilité historique » de l'Allemagne, vis-à-vis d'Israël et de sa population – allusion bien sûr au nazisme et au génocide des juifs sous Hitler. Ce qui ne veut pas dire, poursuit le journal, que toute décision de n'importe quel gouvernement israélien doit être soutenue sans discernement. Toutefois, l'Allemagne doit être à l'écoute et entendre les préoccupations d'Israël au vu de l'antisémitisme grandissant et du retour en force de l'extrême-droite sur l'échiquier politique.