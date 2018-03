L′Egypte vote pour élire un nouveau président | Afrique | DW | 26.03.2018

On n'ignore si le président Abdel Fatah Al-Sisi obtiendra encore 97% de voix comme lors de la précédente élection en 2014. Mais pour beaucoup, la victoire lui est quasiment acquise. Il n'a de rival que Moussa Mostafa Moussa. Un inconnu sur l'échiquier. "Il manque le facteur de la concurrence dans cette élection présidentielle. Le principal rival du président sortant n'a pas un réel poids politique et outre ce fait, il s'est déclaré lui-même favorable à Al-Sisi une semaine avant de présenter sa propre candidature. Voilà pourquoi beaucoup pensent que l'issue du vote est presque connue et que le président Al-Sisi va l'emporter", a estimé Emad Aldin Hussain, rédacteur en chef du journal égyptien "Shorouk" qui doute du caractère démocratique de cette élection.

Les autres candidats

Tous les autres candidats de l'opposition ont abandonné la course ou ont été contraints de le faire. C'est le cas du général Sami Anan, visé par une poursuite judiciaire. Il était bloqué par l'absence d'une autorisation de l'armée malgré le fait qu'il est déjà à la retraite. L'ex-Premier ministre Ahmed Shafik a également renoncé à être candidat. Quatre autres ont fait de même, faute de mobilisation.

L'enjeu principal du scrutin est le taux de participation

Un vide dont profite Al-Sisi

Pourtant la popularité de l'actuel président s'est affaiblie suite à la répression de l'opposition et les douloureuses mesures économiques sous la pression du FMI qui ont provoqué une hausse des prix. Cependant Abdel Fatah Al-Sisi essaie de conquérir le soutien de la gent féminine. L'actuel gouvernement compte six ministres femmes.

Et sur le plan religieux, Abdel Fatah Al-Sisi essaie de ne pas prendre une position radicale contre l'Islam. Autant de points qu'Al-Sisi pense pouvoir utiliser à son compte. "Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politicien qui ne fait que parler - je ne l'ai encore jamais fait. Nous construisons le pays, mais pas avec des mots ! Dieu sait comment le pays a pu échapper au basculement", analyse le rédacteur en chef du journal "Shorouk".

Le pouvoir cherche à mobiliser les femmes dans le pays

Pour lui, aucun changement n'est à espérer en cas de victoire d’Abdel Fatah Al-Sisi. "Cela dépend du point de vue où l'on se place. Les partisans du président Al-Sisi trouvent qu'il a préservé le pays de la guerre civile comme c'est le cas dans certains pays voisins. Mais les adversaires disent que les réformes économiques ont accentué la pauvreté". dit-il.

Al-Sisi, garant de la stabilité

C'est l'image dont jouit le président égyptien dans les capitales occidentales. Il a promis de ne pas aller au-delà des deux mandats constitutionnels. Le cas échéant, ce serait une première dans l'Egypte moderne. Les cinq prédécesseurs d'Al-Sisi ont soit été démis, soit sont morts en fonction, de cause naturelle ou bien assassinés.