Le VfL Wolfsburg se maintient en Bundesliga

Lors du match aller (qui a eu lieu jeudi dernier), Wolfsburg, 16ème de Bundesliga, s'était imposé 3-1. Troisièmes de deuxième division, les joueurs de Kiel avaient donc deux buts à remonter. Poussés par leur public, le Congolais David Kinsombi et ses coéquipiers ont tout fait pour revenir à hauteur du club de première division, mais au final, ce sont les Loups qui se sont montrés les plus dangereux.

Un beau cadeau pour Knoche

La sanction a fini par tomber en seconde mi-temps : à un quart d'heure de la fin, le défenseur Robin Knoche a catapulté de la tête un corner botté par Yunus Malli. Kiel ne reviendra plus dans la rencontres. Victoire 1-0 de Wolfsburg, 4-1 sur l'ensemble des deux matchs. Robin Knoche, le héros du jour, s'est offert un joli cadeau la veille de ses 26 ans :

"Nous n'avons certes rien à fêter; néanmoins, compliments à toute l'équipe pour avoir lutté jusqu'au bout et être parvenue à rester dans l'élite. C'est un véritable soulagement."

Robin Knoche catapulte le ballon au fond des filets pour le seul but de la rencontre.

Les regrets de Kiel

Wolfsburg se maintient donc dans l'élite, et Kiel reste en deuxième division. Scénario cruel pour le Holstein Kiel, qui sort de deux années féériques. La saison passée, l'équipe du nord de l'Allemagne était montée en deuxième division, et là, pour son premier exercice dans l'antichambre de la Bundesliga depuis 36 ans, était parvenue à finir troisième, derrière les gens du Fortuna Düsseldorf et Nuremberg. Un rêve qui s'est brisé d'un coup, d'un seul, sans avoir pu montrer quoi que ce soit. Ce que regrette quelque peu l'entraîneur de Kiel, Marcus Anfang :

"Chacun de ces joueurs a tout fait pour bien jouer au football. C'est triste de voir qu'ils n'ont pas été récompensés à la fin. Non pas par la montée, mais simplement par une victoire."

Marcus Anfang quitte le Holstein Kiel après deux années bien remplies.

Labbadia continuera-t-il avec Wolfsburg?

Marcus Anfang est sur le départ : il entraînera Cologne la saison prochaine, descendu en deuxième division, et recroisera donc la route du Holstein Kiel. Quant à son homologue, Bruno Labbadia, c'est la deuxième fois qu'il sauve un club de la descente, après Hambourg en 2015. Reste à savoir si cela lui permettra de prolonger l'aventure avec Wolfsburg la saison prochaine. Les Loups qui se sauvent en barrages pour la deuxième année consécutive, après avoir disposé de l'Eintracht Brunswick la saison passée (1-0, 1-0).