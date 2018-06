Le Sénégal sur le chemin d'un nouvel exploit?

Le Sénégal retrouve la Coupe du monde seize ans après sa première participation au Japon et en Corée du Sud. Les Lions de la Teranga avaient atteint à l'époque les quarts de finale, une épopée jamais espérée, explique Khalilou Fadiga, ancien footballeur mondialiste sénégalais:

"À l'époque, nous avions été marqués par un esprit qui nous poussait à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne rechignait pas. C'était un esprit du sacrifice de chacun pour l'autre" explique-t-il.

Durant leur campagne de qualification, les Lions de la Teranga ont remporté quatre victoires et ont fait deux matches nuls pour terminer la course en tête du groupe composé du Cap Vert, du Burkina Faso et de l'Afrique du Sud avec 14 points. Pour cette deuxième participation, l'ancien capitaine et sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, reste prudent.

Sadio Mané joue pour le club de Liverpool

"L'humilité doit faire partie aujourd'hui de nos stratégies. Il ne faut pas qu'on s'enflamme. Il ne faut pas que les gens nous mettent aujourd'hui dans une position de favoris. Ce serait une grosse erreur de notre part. Il faut penser grand, rêver plus loin, mais toujours commencer par petit" dit-il.

L'attaquant sénégalais, Sadio Mané, l'un des pions essentiels de l'équipe et ses co-équipiers pourront-ils s'investir pour un nouvel exploit sénégalais?

Logé dans un groupe H en compagnie de la Pologne, la Colombie et le Japon, le Sénégal livre son match d'ouverture, contre la Pologne, à 17h00 TU, mais trois heures plus tôt, il y aura eu un choc entre le Japon et la Colombie.