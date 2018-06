Le Sénégal l'a fait !

Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait les Lions de la Téranga ! Ils sont allés chercher une victoire pour leur premier match en Coupe du monde après seize ans d'absence ! A Moscou, les Sénégalais ont réussi à contenir les Polonais. L'illustration parfaite de cette rencontre, c'est la paire Salif Sané-Kalidou Koulibaly qui a réussi à complètement éteindre Robert Lewandowski, le capitaine et la star de cette sélection polonaise.

Mbaye Niang anticipe la sortie de Szczesny et s'en va inscrire le deuxième but du Sénégal.

N'Diaye et Niang, les héros du jour

Si derrière, il y a eu une certaine maîtrise de la part des Lions de la Téranga, devant, il y a eu une certaine réussite : à la 39ème minute de jeu, une frappe d'Alfred N'Diaye a été détournée dans ses filets par Thiago Cionek. Le Sénégal est rentré aux vestiaires avec un avantage d'un but, et au lieu de gérer, les joueurs d'Aliou Cissé ont continué à pousser. Et ça a fini par payer : à l'heure de jeu, Mbaye Niang fait le pressing sur Gregorz Krychowiak, qui a mal remis à son gardien Wojciech Szczesny. Une mésentente dont a profité Niang pour aller marquer le deuxième but sénégalais. Et si Krychowiak a réduit le score à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, la Pologne ne reviendra plus. Le Sénégal s'impose 2-1.

Le Japon vient à bout de la Colombie

Le Sénégal qui se retrouve en tête du groupe H avec le Japon, qui a battu la Colombie un peu plus tôt dans l'après-midi. Tout est allé très vite à la Mordovia Arena de Saransk, avec un carton rouge dès la 3ème minute pour Carlos Sanchez. Le milieu de terrain colombien coupable d'une main dans la surface. C'est Shinji Kagawa, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, qui a transformé le pénalty.

Shinji Kagawa a ouvert la marque pour le Japon sur pénalty.

En infériorité numérique, la Colombie est néanmoins parvenue faire jeu égal avec le Japon. Et les efforts des Colombiens ont fini par être récompensés, avec un coup-franc malicieux de Juan Quintero à la 39ème minute. Une frappe à ras de terre, qui est passée sous le mur japonais avant de franchir la ligne de but d'Eiji Kawashima. Par la suite, les Colombiens ont continué de pousser, et ont tenté de forcer la décision avec l'entrée en jeu de James Rodriguez. Mais malgré la présence du milieu du Bayern Munich, c'est le Japon qui a pris l'avantage, grâce à une tête de Yuya Osako peu avant le dernier quart d'heure de jeu. La Colombie ne reviendra pas. Le Japon s'impose 2-1 et prend donc la tête de ce groupe H.