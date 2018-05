Le retrait de Trump de l'accord sur le nucléaire iranien fait réagir la presse allemande

"Les tentatives de la chancelière allemande et du président français de le convaincre n'ont pas abouti", déplore la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Donald Trump a rétabli les sanctions qui avaient été imposées à l'Iran puis levées après la signature de l'accord. Un accord qui risque de s´écrouler, prédit la FAZ. "Car," poursuit-elle, "Quelle valeur conserve un accord auquel le président des États-Unis a tourné le dos et auquel les autorités iraniennes ne devraient plus vraiment se sentir liées ?"

Barack Obama en 2015 lors des négociations sur l'accord

La Neue Osnabrücker Zeitung affirme que "La plus grosse erreur de l'accord pour Donald Trump n'était pas le contrôle insuffisant des installations atomiques iraniennes ; pas non plus le manque de prise en compte du programme balistique ou l'ignorance de l'influence déstabilisante de la République islamique sur le Moyen-Orient. La plus grosse carence était que son prédécesseur Barack Obama avait négocié l'accord."

Un rapport qui vient de paraître, selon lequel la criminalité a diminué en Allemagne, fait également réagir les journaux.

Selon la Süddeutsche Zeitung, la politique sécuritaire à attisé la peur pendant des décennies : "les statistiques de la criminalité ont été détournées et utilisées pour évoquer une explosion des crimes et ainsi justifier une frénésie législative sans fin. Les chiffres des délits recensés ont tellement baissé que même les habituelles stratégies de gonflement de certains aspects des statistiques ne fonctionnent plus, observe le quotidien. "La situation sécuritaire n'a jamais été aussi bonne depuis 1992. Ce n'est pas une raison pour jubiler mais pour raison garder" conclut la Süddeutsche Zeitung.

La police allemande interpelle un suspect

La Frankfurter Allgemeine Zeitung estime de son côté qu'il est réjouissant non seulement que les crimes et délits aient décrus mais aussi ce qu'il faut en déduire : "qu'on peut faire quelque chose ! Et cela vaut pour les attentats comme pour les cambriolages."

Quand à la Frankfurter Rundschau, elle accuse la politique de complicité : "Surtout la CSU a capitalisé sur la peur ces dernières années en espérant que ça lui apporterait les faveurs des électeurs". Et le quotidien d'ajouter que c'est à peu près la même chose pour certains médias en quête d'audience.