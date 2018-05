Le quartier PK5 de Bangui de nouveau endeuillé

"Les femmes ont leur place dans la résolution de la crise en RCA" (Marie-Thérèse Boubandé)

Actrice de la société civile en RCA, Marie-Thérèse Boubandé participe à la résolution du conflit dans son pays en conduisant avec d'autres femmes, des actions de sensibilisation des groupes rebelles. Elle était en visite à Berlin où elle a rencontré des acteurs du monde politique et de l'organisation allemande "House of one" qui intervient dans le dialogue interreligieux et la réconciliation.