Le Maroc et l'Egypte ratent leur entrée en matière

Le match entre le Maroc et l'Iran comptant pour le groupe B s'est terminé sur le score de (1-0) en faveur des Iraniens. Ils ont attendu les arrêts de jeu pour obtenir la victoire, grâce à un petit coup de pouce du destin.

Sur un coup franc excentré côté gauche, Aziz Bouhaddouz veut couper la trajectoire au premier poteau mais le joueur marocain catapulte le ballon dans ses propres filets d'une tête plongeante. Cette défaite est un vrai faux-pas pour les Lions de l'Atlas puisque, sur le papier, l'Iran était l'adversaire le plus faible du groupe.

La déception de Younes Belhanda après le match

Les Marocains ont eu quelques occasions dans ce match mais la défense iranienne était très bien organisée. Ils devront faire beaucoup mieux offensivement face au Portugal et à l'Espagne s'ils veulent garder une chance de qualification.

De son côté, l'Iran, qui a signé sa première victoire en Coupe du monde depuis 1998, prend la tête provisoire du groupe en attendant le duel entre les deux pays ibères.

Malheureuse Egypte

Sans Mohamed Salah, laissé au repos en raison de sa récente blessure à l'épaule, l'Egypte a fait bonne figure face à l'Uruguay mais a fini par céder dans les derniers instants du match. C'est José Gimenez, de la tête, qui a inscrit le but de la victoire à la 89ème. Avant cela, les Uruguayens s'étaient déjà procurés quelques occasions mais la défense égyptienne, bien en place, semblait difficile à bousculer.

José Gimenez fête son but pour l'Uruguay

Concernant une possible dépendance à Mohamed Salah, Hector Cuper, l'entraîneur des Pharaons a rétorqué : "C'est évidemment un joueur important, personne ne peut le nier. Mais il faut aussi une bonne équipe et nous sommes une bonne équipe. Si Mo avait été sur le terrain, peut-être que ça aurait été dangereux mais on ne peut pas savoir."

Après les deux premiers match de la poule A, la Russie est en tête avec trois points et un goal average de (+5). L'Uruguay est deuxième avec le même nombre de points. L'Egypte est troisième et l'Arabie Saoudite dernière.