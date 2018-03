Le maire de Dakar Khalifa Sall condamné à cinq ans de prison

Dès les premières heures de la matinée, les dakarois investissent le palais de justice ce vendredi 30 mars. À 9h le tribunal fait son entrée dans la salle 4. Il s’en suit alors deux heures de lecture d’un long délibéré. Khalifa Sall est reconnu coupable d’escroquerie de deniers publics et de faux en documents administratifs. Le Maire de Dakar est condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme. Il doit également payé une amende de cinq cent mille francs CFCFA.

La société civile déçue

Certains sympathisants de Khalifa Sall s’effondrent dans la salle. Ses proches fondent en larmes. Pour ses partisans, c’est l’incompréhension. "Comment peut-on débouter l’Etat, débouter la partie civile de la ville de Dakar et condamner Khalifa Sall et Mbaye Touré ?", interroge Cheikh Gueye, un de ses adjoints. "Le but recherché c’était d’empêcher à Khalifa Sall de participer à des élections."

De son côté la société civile n’est pas surprise mais se dit déçue. "C’est une sentence qui est très sévère. Ça je pense qu’il faut le reconnaître", réagit Babacar Ba, le président du forum du justiciable "Mais en tout cas, pour les esprits avertis, nous ne sommes pas surpris de cette décision. La procédure dans toute sa rigueur a été biaisée. Aujourd’hui, c’est une sentence qu’il faut regretter", poursuit-il.

Recours des avocats

Les conseils de Khalifa Sall ne s'avouent pas vaincus. Me Ciré Clédor Ly annonce un recours et interpelle la justice. "Nous mènerons le combat. Nous épuiserons l’ensemble des voies de recours", martèle-t-il. "Mais aussi nous nous attendons à ce qu’ils accélèrent les procédures pour parvenir à une condamnation définitive et prononcer effectivement l’incapacité de Khalifa Ababacar Sall comme candidat aux élections présidentielles", demande l'avocat.

Deux des co-prévenus de Khalifa ont également été condamnés à cinq ans de prison ferme. Les deux percepteurs municipaux, eux, ont été relaxés. Le juge Lamotte a débouté l'État, qui avait demandé une réparation d’un milliard huit cent millions de francs Cfa.