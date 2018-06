Le code minier toujours pas digéré en RDC

Nouveau code minier en RDC: fin de l'âge d'or pour les multinationales

Retour dans le giron congolais

Le nouveau code prévoit aussi une rénégociation régulière des contrats et une participation d’au moins 10% des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières. L'ancien code de 2002, adopté en pleine guerre, visait à attirer et rassurer les investisseurs étrangers en leur accordant des droits et des facilités dans le régime fiscal.