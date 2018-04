Le Burundi au bord de l'explosion sociale pour le Réseau œcuménique allemand

C'est dans un mois qu'aura lieu le référendum constitutionnel au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a en effet fixé le scrutin au 17 mai.

Si le texte est adopté, le président âgé de 54 ans, et au pouvoir depuis 2005, pourrait briguer deux nouveaux mandats, à partir de 2020, et rester jusqu'en 2034. Cette révision constitutionnelle est très critiquée, notamment par l'Union africaine.

En attendant, le pays s'enfonce chaque jour davantage dans la crise. On dénombre 1.200 morts et 400.000 déplacés depuis le début de la crise politique en 2015.

La coordinatrice du Réseau œcuménique allemand de l'Afrique centrale, Gesine Ames, revient justement du Burundi et dépeint une situation catastrophique face à laquelle l'Europe et l'Allemagne semblent impuissantes.

"Élan dictatorial"

À Berlin, de retour du Burundi, elle a encore les images du pays en tête. Des rues où le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, installe déjà des messages en sa faveur pour inciter à voter pour lui en 2020. Alors même que l'opposition semble totalement absente. Comme s'il n'y avait qu'un parti unique qui fait en plus pression pour le "oui" au référendum du mois de mai.

"Les gens qui expriment des critiques, qui ne voient pas ce vote positivement ou qui disent qu'ils voteront "non" sont poursuivis et arrêtés. Des membres de leur famille sont menacés", raconte Gesine Ames. "C'est vraiment un élan dictatorial assez strict que nous constatons malheureusement dans la préparation de ces élections."

Une situation très inquiétante selon elle, dans un pays déjà marqué par près de trois ans d'une crise qui remonte à avril 2015, quand le président Nkurunziza avait annoncé sa candidature à un troisième mandat avant d'être réélu quelques mois plus tard.

Depuis, la violence est quotidienne pour une grande partie de la population. "Chaque famille a des membres qui, soit ont fui, ont disparu ou ont subi des maltraitances. Peut-être pas toutes, mais une famille sur deux et c'est dans tous les cas une situation extrêmement préoccupante pour une population déjà très traumatisée".

Allemagne et Union européenne impuissantes

Des négociations de paix en Ethiopie, en 2015 déjà.

Gesine Ames a par ailleurs rencontré Kassimi Bamba, autrefois envoyé spécial de l'Union africaine et qui est resté dans le pays pour le compte de l'ONU. Il parle lui aussi d'une situation très précaire, au bord de l'explosion sociale. Mais même l'Allemagne, la France, la Belgique et les Pays Bas, qui ont des représentants sur place, semblent impuissants.

"Pourquoi faire des efforts ... Bien sûr, ce n'est pas une partie de plaisir et c'est extrêmement difficile de parler avec un gouvernement ou de faire pression, lorsque celui-ci ferme plus ou moins toutes les portes de négociation", reconnaît Gesine Ames. Mais elle avance une autre explication à ces échecs diplomatiques : "Le Burundi n'est en plus pas un pays prioritaire. Il n'y a pas de grands intérêts, ni économiques, ni géopolitiques, ni stratégiques à défendre dans le pays."

Sur place la population souffre chaque jour un peu plus. Le Burundi fait partie des trois pays les plus pauvres du monde. Et un tiers de la population devrait avoir besoin de l'aide humanitaire en 2018.