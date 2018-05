Le 1er mai, les doigts de pied en éventail... ou pas !

Profitons de la Journée internationale des Travailleurs pour nous la couler douce et parler... loisirs. Emission spéciale avec reportages en Afrique et en Allemagne et discussion entre deux historiens, l'un européen, l'autre africain, sur les vacances, le divertissement... bref, le temps libre et les diverses façons de l'occuper.