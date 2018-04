LDC : Le Bayern prend une option, Ronaldo plie la Juventus

Au stade Ramon Sanchez-Pizjuan, les Bavarois savaient qu'ils auraient fort à faire face à une équipe du FC Séville tombeuse de Manchester United au tour précédent. Les Sévillans ont d'ailleurs ouvert la marque à la 31ème minute grâce à Pablo Sarabia qui a trompé Sven Ulreich de près. Mais six minutes plus tard, le Bayern est revenu à la marque suite à un centre de Franck Ribéry qui a été involontairement détourné dans ses cages par Jesus Navas. Le champion d'Allemagne en titre prendra un avantage définitif en seconde période grâce à Thiago Alcantara, suite à un nouveau service de Ribéry. Victoire 2-1 du Bayern Munich; tout à fait mérité, selon Thomas Müller :

"Malgré les espaces qui étaient devant nous, nous n'avons pas très bien joué devant, en première période. L'adversaire a d'ailleurs profité de quelques erreurs de notre part pour ouvrir le score. Séville joue très bien au ballon, nous l'avons vu; malgré tout, nous sommes contents de cette victoire 2-1 à l'extérieur, notamment grâce à notre seconde mi-temps de qualité."

Thiago Alcantara a permis aux siens de s'imposer en Espagne pour la première fois depuis cinq rencontres.

Le Bayern Munich qui s'impose pour la première fois depuis cinq ans en Espagne. La dernière fois, c'était en 2013, sous les ordres de Jupp Heynckes. Le technicien allemand, revenu aux commandes à l'automne dernier, enregistre sa 12ème victoire d'affilée en Ligue des Champions avec le club bavarois.

Ronaldo a inscrit un superbe retourné face à la Juventus. Le but de l'année?

Ronaldo signe le but de l'année

Les Madrilènes qui ont pris l'avantage d'entrée grâce à un but de renard signé Cristiano Ronaldo sur un service d'Isco dès la 3ème minute de jeu. Ronaldo qui en seconde période a inscrit l'un des buts de l'année : un formidable retourné acrobatique qui n'a laissé aucune chance à Gianluigi Buffon. Un but tellement beau que le Juventus Stadium tout entier s'est levé pour applaudir la prouesse du Portugais. Réduite à dix suite à l'expulsion de Pablo Dybala, la Juventus n'a rien pu faire, et a même encaissé un troisième but signé Marcelo. Le Real Madrid s'impose 3-0 et a déjà un pied en demi-finales.

Duel anglais très chaud

Deux matchs qui s'annoncent tout aussi passionnants : le FC Barcelone accueille l'AS Rome, tandis que Liverpool reçoit Manchester City. Le coup d'envoi de ces deux rencontres est prévu à 18h45 en temps universel.