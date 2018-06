L'Argentine humiliée par la Craotie

Les poulains de Zlatko Dalić ont maitrisé le jeu de bout en bout face une équipe argentine terme - à l’image d’un Lionnel Messi méconnaissable. Les Croates ont ouvert le score à la 53ème minute par une puissante frappe de Rebić qui a profité d’un mauvais renvoi du gardien de but argentin Caballero. La Craotie a corsé l'addition à la 80 ème minute par Modrić qui a inscrit un but de rêve avant que Rakitić ne mette un troisième but assassin dans les arrêts de jeu - sous les yeux de Diego Mardona, champion du monde en 1986 avec l’Albiceleste.

Les Croates, déjà vainqueurs face au Nigeria, se qualifient ainsi pour les huitièmes

Quant aux Argentins, ils vont désormais devoir suivre de près les résultats de l'Islande, qui les a tenus en échec pour leurs débuts (1-1) et qui affronte ce vendredi ( 22.06.18) le Nigeria. Les Nigerians pourraient aussi se relancer dans un groupe où la deuxième place n’est toujours pas occupée. Pour cela, les Super Eagles doivent s’imposer face à l’Islande alors qu’une victoire islandaise compliquerait dangereusement la qualification de Lionnel Messi et ses oéquipiers déjà au pied du mur.

Le Brésil de Neymar aussi au pied du mur

Le Brésil joue son deuxième match après un nul concédé face à la Suisse. Tous les regars seront fixés sur la star bresilienne Neymar. Même diminué, Neymar doit enfin lancer le Mondial du Brésil. La Seleçao croise le cuir rond ce vendredi (22.06.18) à Saint-Pétersbourg avec le Costa Rica. Pour se rapprocher des huitièmes, l’équipe du Brésil, fébrile face à la Suisse doit devoir montrer ses crampons. Pour l’instant, personne ne semble immaginer un nouveau faux-pas des jaunes et verts face au Costa Rica. Ce qui compliquerait inéluctablement la situation des Bréiliens qui n’ont qu’un pointt dans le groupe E, où la Serbie occupe la première place avec (3 pts).



Après sa défaite (1-2) face à l’Angleterre, la Tunisie espère se relancer contre la Belgique

Le sélectionneur tunisien Nabil Maaloul - très critiqué - sur ses choix défensifs joue contre une équipe belge remontée avec des induvidualités marquantes comme Eden Hasard. Pour se qualifier, les Tunisiens doivent trouver des failles dans la défense belge. Mais le selectionneur tunisien doit surtout essayer de couper le lien entre De Bryune et Hazard, pour les isoler au milieu de terrain. Dans ce compartement de jeu, la machine belge tourne à merveille. Mais les Aigles de Carthage tenteront de jouer le coup à fond samedi contre les diables rouges.

L'Allemagne joue aussi ce samédi

Le champion du monde est sous pression après sa défaite contre le Mexique. La Mannschaft doit se relancer face à la Suède samedi. Une misson pas impossible. Mais il faudrait être prudent en ce sens que le doute s'installe peu à peu dans cette équipe qui semble manquer de précision dans son jeu offensif.