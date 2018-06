L'ambiance monte au Sénégal avant le match face à la Pologne

La rencontre est prévue à 15h (temps universel et heure locale) ce mardi après-midi. Les Lions de la Teranga du Sénégal face à la Pologne. À Dakar les Sénégalais croient à une victoire des Lions de la Teranga, même si chez les spécialistes, l'espoir est partagé.

"Ce qu'on attend du Sénégal, c'est la victoire", espère un supporter, même si pour l'heure les quatre autres équipes africaines de la compétition n'ont pas brillé. "Le Sénégal va gagner deux à zéro", pronostique un autre. "Le Sénégal peut gagner, il a des atouts", assure une habitante. "L'attaque laisse un peu à désirer mais si on fait des efforts, je crois qu'on va gagner".

La force du mental

Cheikh Diop est étudiant en journalisme et veut se spécialiser en football. "Je pense que le Sénégal peut faire un coup face à la Pologne. On a vu ce qu'a donné le match Nigeria-Croatie, on a vu que le Sénégal s'était bien défendu face à la Croatie en amicale et le Sénégal a les armes pour battre cette équipe polonaise", dit-il.

Saliou Ciss face au Sud-africain Adila Jali en novembre 2016.

Tandakha Ndiaye est lui déjà journaliste sportif à la radio Sénégal internationale. Pour lui, tout va se jouer au niveau mental et psychologique. Il estime que les deux équipes partent à chance égale : "Le Sénégal va tirer certainement tous les enseignements. Et puis, nous serons très forts mentalement puisqu'on voudra relever un très grand défi", assure-t-il. "Alors aujourd'hui, vous savez, c'est la mondialisation du football et donc n'importe qui peut battre n'importe qui".

Classement mondial et réalité du terrain

La Pologne est huitième mondiale et le Sénégal vingt-septième dans le classement Fifa. Pour autant, la Pologne n'est pas favorite dans cette rencontre, selon Abdoul Aziz Bane. "Pour moi ce statut de favori n'existe plus", estime le chroniqueur sportif à la télévision nationale sénégalaise. "Depuis que le mondial a démarré, on a vu cette équipe brésilienne malmenée par la Suisse, on a vu, cette équipe allemande battue par cette vaillante équipe mexicaine. Le Sénégal a toutes ses chances, le Sénégal peut bel et bien battre cette équipe de la Pologne."

Dans les marchés, drapelets et maillots de l'équipe nationale se vendent comme de petits pains. Le Sénégal sera-t-il le premier participant africain à remporter son premier match ? Les inconditionnels des lions y croient dur comme fer. Mais en attendant la fin du match, les supporters invitent les lions à la combativité. Certains éspèrent la même entrée dans la compétition qu'en 2002.