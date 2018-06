L'Allemagne célèbre l'Afrique en musique

L’Africa festival, le plus grand festival d’Europe dédié aux musiques et aux cultures africaines, a fêté cette année son 30ème anniversaire. L’événement a été ouvert par le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, et a accueilli de plus de 85.000 visiteurs, venus de toute l’Allemagne et des pays voisins.

Les grandes voix d'Afrique étaient au rendez-vous

Angélique Kidjo, Habib Koite, Fatoumata Diawara, Daara J Family, Patrice, Mariama, Lokua Kanza, Alpha Blondy… De nombreuses artistes de renom étaient présents pour ce trentième anniversaire du festival de Wurtzbourg. Le jazzman camerounais Manu Dibango, présent lors de la première édition en 1989 et revenu depuis tous les cinq ans, est le parrain du festival. Pour lui, il s’agit d’un événement unique au monde.

Rencontre entre Sénégalais : le groupe Daara J Family rend visite à la créatrice de mode Rama Diaw

« Vous n’avez pas ça à Paris, vous n’avez pas ça à Londres, vous n’avez pas ça dans les grandes capitales occidentales, encore moins en Afrique. C’est vraiment le premier festival de musique africaine,» nous explique Manu Dibango.

Pluralité linguistique

C’est le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui a officiellement ouvert le festival jeudi. Il a salué la volonté des organisateurs de montrer une image positive du continent africain, de sa richesse culturelle et de sa diversité.

Une diversité célébrée également par la musicienne ivoirienne Dobet Gnahoré, qui chante dans différentes langues africaines, notamment en bété, malinké, swahili, lingala, mina, fon et wolof.

« On a beaucoup de langues, il faut les faire connaitre. Et je suis sur la scène, j’ai la chance de jouer dans un gros festival comme celui-là, à Wurtzbourg et parler de nos langues c’est cette manière-là que j’ai trouvé pour monter les richesses de notre continent,» souligne Dobet Gnahoré.

La musicienne ivoirienne Dobet Gnahoré veut présenter les traditions africaines

Wurtzbourg, oasis culturelle le temps d'un festival

Les habitants de la ville étaient comme toujours au rendez-vous pour cette grande fête en plein air, mais beaucoup de visiteurs sont aussi venus de plus loin. Facko Traore est un Malien marié avec une Allemande et installé de longue date dans la ville de Francfort. Depuis plus de 10 ans, le couple fait chaque année le déplacement pour assister au festival. «C’est vraiment une oasis culturelle. Je viens du Mali et c‘est aussi l’occasion pour moi de revivre nos artistes, nos compatriotes, ici en pleine Allemagne, » explique Facko Traore.

Le Malien Habib Koite est un habitué du festival depuis 1996

Rappelons que l’Africa festival, ce n’est pas que de la musique, mais aussi de la mode, de l’artisanat, des expositions photo, ainsi que des informations sur les activités d’organisations qui s’engagent sur le continent africain. Une partie des bénéfices de l’événement est d’ailleurs reversée à des projets sociaux soutenant l’éducation et la culture, notamment en Gambie et en Guinée.