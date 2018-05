L'accord sur le nucléaire iranien compromis après les révélations d'Israël

L'Iran a continué à développer ses capacités nucléaires au-delà de la limite fixée par l’accord de 2015 avec les grandes puissances mondiales. Voilà en substance ce qu’il faut retenir de l'intervention du Premier ministre israélien lundi soir.

Benjamin Netanyahou a affirmé détenir des "preuves concluantes" d’un programme nucléaire iranien secret. Ses déclarations ont de quoi raviver la polémique autour d’un accord déjà qualifié "d'horrible" par Donald Trump qui menace de s’en retirer.

Mais les révélations du chef du gouvernement de l’Etat hébreu n’en sont pas vraiment, si l’on se fie à la Süddeutsche Zeitung. Le journal munichois cite pour exemple les conclusions des services secrets américains en 2007 ou encore celles des renseignements européens en 2009. Ces informations attestaient de l’enrichissement du nucléaire iranien à des fins militaires.

"Netanyahou a raison, écrit le quotidien, mais cela ne devrait pas invalider l’accord car c’est justement pour résoudre ce problème qu’il a été signé. Et en 2015, n’y avait aucune alternative".

L'Iran a traité Netanyahou de "menteur invétéré" après les accusations lancées par le Premier ministre israélien

Le texte sur le nucléaire prévoit par ailleurs un contrôle régulier par des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) jusqu’en 2025. L’Europe, à en croire le journal, devrait donc s’appuyer sur une enquête indépendante de ces inspecteurs pour vérifier les informations fournies par Benjamin Netanyahou.

Or "Netanyahou n’a pas de preuves", renchérit de son côté la Tageszeitung, qui rappelle aussi que l’AIEA a révélé n’avoir aucune indication crédible liée au développement d’arme nucléaire depuis 2016.

Toujours dans ce dossier, la Frankfurter Allgemeine Zeitung estime que les Européens ne devraient pas se limiter à défendre l’accord. "Le problème iranien est réel. Plus qu’un accord, il faut intégrer ce pays dans un ordre régional qui prenne en compte l’intérêt de tous", souligne le quotidien de Francfort. Donald Trump a pour sa part donné aux Européens jusqu’au 12 mai pour obtenir des concessions iraniennes.

Nouveau sursis américain sur l'acier

Le président américain a aussi suscité les réactions des éditorialistes allemands dans un autre dossier : celui de l’acier. Washington a prolongé jusqu’au 1er juin l’exemption provisoire des droits de douane sur l’acier et l’aluminium pour les importations en provenance de l’Union européenne.

Le locataire de la Maison Blanche a dû réaliser qu’une guerre commerciale transatlantique ferait plus de mal que de bien à l’économie américaine, analyse la Frankfurter Rundschau. "C’est en même temps une manière de montrer à ses partisans qu’il tient à réaliser ses promesses", poursuit le journal. La décision américaine est sûrement une "bonne nouvelle" pour l’Union européenne, juge de son côté le Reutligen General-Anzeiger. Mais, écrit le journal, "la menace et l’incertitude demeurent et nuisent déjà à l’économie mondiale."