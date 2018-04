L'accord nucléaire iranien et les relations entre Corée du Nord et du Sud dans la presse allemande

Ce jeudi, à la veille de la rencontre entre Donald Trump et Angela Merkel, les journaux allemands reviennent évidemment sur le sujet. Notamment sur la question iranienne. "Un sujet qui semble complexe, et il l'est d'ailleurs", annonce la Süddeutsche Zeitung. Il est vrai que ce dossier géopolitique majeur comporte de très nombreux points. Alors en résumé, comme l'explique la Frankfürter Allgemeine Zeitung, il y a cet accord. "Il interdit, au moins jusqu'en 2026, à l'Iran de construire une bombe nucléaire".

En face il y a les Etats-Unis et surtout leur président qui présente cela "comme le plus mauvais traité qu'il connaisse". "Il a promis pendant la campagne présidentielle de faire sortir son pays du traité". Et au milieu, nous dit le journal, il y a les diplomaties allemandes, françaises et anglaises qui tentent de garder cet accord. "C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, le président français, était à Washington cette semaine et pour ça aussi que la chancelière allemande Angela Merkel y part ce jeudi soir", explique la FAZ.

La Süddeutsche pour sa part prend parti totalement pour l'accord. "Bien sûr que non que tout ne vas pas bien en Iran, mais ce contrat éloigne au moins le pays de la bombe", écrit le journal. "Trump devrait vraiment le lire, et voir comment le nucléaire de ce pays est contrôlé grâce au texte". Un point de vue, plus au moins appuyé, mais qu'on lit dans toute la presse. "L'accord ne règle pas la question de l'agressivité de l'Iran, certes. Mais sans celui-ci le pays serait, en plus, libre de construire sa bombe", écrit par exemple la FAZ.

"Trump à tout intérêt à montrer qu'il peut faire une concession, à garder l'Europe de son côté", dit encore la Süddeutsche, pourtant peu optimiste. Un peu plus haut, le journal écrit : "Celui qui attend de la clarté et de la fiabilité de Trump peut oublier l'idée".

Quel avenir pour les deux Corées ?

La Corée du Sud prépare la rencontre entre les deux dirigeants.

Dans la presse aussi, cette rencontre, ce vendredi, entre les dirigeants des deux Corées, celle des frères ennemis à la tête du pays du Nord et de celui du Sud. La Frankfürter Allgemeine en fait sa Une, tout en couleur avec des dessins d'enfants. Ceux qui vont à l'école à la frontière la plus militarisée du monde, entre les deux pays. Dans un village étonnement appelé "village de la paix".

Alors la rencontre de ce vendredi entre les deux chefs d'Etat va-t-elle "enfin signifier un apaisement de la situation" se demande le journal régional d'Augsbourg en Bavière. "Cette rencontre est la suite de nombreuses tractations diplomatiques", explique le journal. "Mais le diable se cache dans les détails". "La Corée du Nord se dit déjà puissance nucléaire mais les Américains exigent un démantèlement", explique le journal.

De très nombreux journalistes sont attendus sur place.

"Le sommet n'est qu'au début, mais la Corée du Nord veut jouer sa survie, elle est prête aux compromis, elle n'a pas intérêt à la guerre, pas plus que le Sud ou les Etats-Unis", analyse la Süddeutsche. "Le pays de Kim Jong Un fêtera son 70ème anniversaire en septembre", écrit encore le journal qui conclut. "Espérons que d'ici-là un accord de paix sera trouvé".

Et pour l'anecdote, croustillante, si un accord est trouvé demain, "ce sera autour de Rösti suisses, de pommes de terre sautées", précise le très populaire Bild allemand, photo à l'appui !