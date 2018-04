La vie reprend le dessus à Tombouctou

De nouvelles attaques ont ébranlé la ville de Tombouctou, dans le nord du Mali, ce week-end.

Samedi, des tirs ont touché l'aéroport et hier, des obus ont été tirés vers le camp de l'armée malienne et de la MINUSMA. Ces derniers n'ont pas fait de dégâts et aujourd'hui, tout semblait rentré dans l'ordre dans la ville, même si Baba Hamdi Touré, journaliste à Radio El Faarouk à Tombouctou, fait part de la lassitude des habitants, au micro de Sandrine Blanchard qui l'a joint à la mi-journée. (Ecoutez son témoignage en cliquant sur la photo ci-dessus.)

Selon des sources sur place, les tirs d'obus ayant visé le camp de l'armée malienne et de la MINUSMA ce week-end étaient des tirs indirects venant de la direction de la localité de Goundam près de Tombouctou. Cheik Doukouré, maire de la commune rurale de Télé dans le cercle de Goundam se dit étonné mais n'exlut pas cette possibilité:

"Je ne vois ici aucune position ou installation qui prouve que les tirs viennent d'ici. Elles viennent d'ailleurs. Mais quand ont dit Goundam cela peut être en brousse. C'est possible. Aujourd'hui le terrain est géré par les groupes armés et les djihadistes. Il est pour nous très difficile de les identifier. L'élément de progrès c'est que aujourd'hui les gens arrivent à se parler. Mais il n'y a pas un plan élaboré qui puisse permettre d'arriver à un résultat."

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter la réaction de Cheik Doukouré le maire de la commune rurale de Télé dans le cercle de Goundam.