La première cheffe du SPD

" Cela a duré 155 ans avant que le SPD ne nomme une femme secrétaire générale " note la Frankfurter Rundschau. C’est donc historique, salue le journal qui déplore que le SPD entre dans le 21e siècle avec du retard.

Ce n’est pas Andrea Nahles qui fait la Une de la Tageszeitung mais Rosa Luxemburg. La photo où l’on voit cette grande figure du SPD - qui allait devenir plus tard l’un des symboles de l’opposition au régime Nazi - marcher dans la rue en 1914, est accompagnée du titre : Le SPD élit une secrétaire générale – 100 ans trop tard. " Le parti régit encore certes, mais on ne peut pas parler de stabilité et de normalité " affirme la TAZ. Il devrait être en mesure d’incarner à nouveau la controverse et pas seulement le centre et le consensus. Avec Andrea Nahles, cela ne changera pas conclut le quotidien.

Andrea Nahles entourée de responsables du SPD lors du congrès extraordinaire le 22 avril



La Berliner Morgenpost commente le faible score obtenu par la nouvelle cheffe du parti, qui selon elle est au bord du précipice. Et pourtant, critique le journal, " beaucoup de fonctionnaires croient que l’heure est encore aux jeux de pouvoir et au règlement de compte ."

Kim Jong Un a annoncé l’arrêt des essais nucléaires et des tirs de missiles de la Corée du Nord. La Süddeutsche Zeitung écrit à ce sujet : " Kim Jong Un est meilleur politicien que son père, dont il a hérité du pouvoir. Le fils a promis d’emblée à son peuple d’assurer la survie du pays avec l’arme atomique et de développer son économie en même temps. " Il semble effectivement se concentrer sur l’économie, observe le journal, et pour cela il a besoin de confiance et surtout de la Corée du Sud.

Kim Jong Un applaudit un tir de missile réussi en septembre 2017

Or la méfiance est des deux côtés. Les sommets à trois prévus avec les Etats-Unis devront la surmonter. Instaurer la confiance nécessite des structures solides. Les deux Corées ont commencé à les construire souligne la Süddeutsche Zeitung.

" L’économie du pays souffre des sanctions internationales ", rappelle pour sa part la Frankfurter Allgemeine Zeitung. C’est pourquoi Kim Jon Un doit maintenant évoquer des concessions, analyse le journal qui enjoint aux interlocuteurs de la Corée du Nord de ne pas se laisser diviser. Alors les Nord-coréens pourraient aller mieux bientôt et le monde pourrait avoir un problème en moins, prédit la FAZ.