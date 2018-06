La politique migratoire de l'UE mais aussi des Etats-Unis fait les choux gras de la presse

Alors qu’au sein de l’Union européenne on se prépare pour le mini-sommet sur les migrations, prévu dimanche à Bruxelles, die Tageszeitung écrit que la Commission européenne a déjà présenté son propre "plan directeur" pour la politique des réfugiés. Un plan qui prévoit la création de centres d'accueil en dehors de l'Union européenne. Der Spiegel rappelle que le concept n’est pas nouveau et se demande tout de même si c’est LA solution.

Selon die Tageszeitung le plan de Bruxelles fait aussi un grand pas dans le sens du projet du ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer qui veut refouler aux frontières les migrants qui seraient déjà enregistrés dans un pays de l’Union. Seehofer peut être satisfait, écrit le journal.

Si certains peuvent se frotter les mains, la Süddeutsche Zeitung prévient que "l'Italie ne veut pas reprendre les demandeurs d'asile d'Allemagne“. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a prévenu : son pays préfèrerait donner des migrants plutôt que d'en accueillir plus.

Un rejet direct à la frontière allemande, écrit la Süddeutsche Zeitung, risque de rencontrer une certaine résistance dans de nombreux pays européens et sans l'Italie, il sera difficile pour Merkel de trouver rapidement une solution européenne commune.

La chancelière Angela Merkel justement, qui a défendu son approche d'une politique migratoire européenne lors d'une visite en Jordanie, précise la Frankfurter Allgemeine Zeitung. La migration doit être organisée et contrôlée mais "nous devons être un pays ouvert", a déclaré Angela Merkel devant des étudiants jordaniens, peut-on lire dans le journal.

Fini la séparation des familles de migrants

La migration, le sujet fait également débat aux Etats-Unis avec le décret du président américain qui ne permet plus la séparation des enfants de migrants de leurs parents.

A ce sujet, la Frankfurter Rundschau rappelle que certes Donald Trump a déclaré "nous devons garder les familles ensemble", mais avec ce décret les enfants vont être maintenant enfermés avec leurs parents et l’incarcération des enfants ne devrait être suspendue que si cela peut être préjudiciable à leur bien-être.

Sur le sujet, la Berliner Zeitung revient sur les raisons du revirement de Donald Trump, notamment l’implication de son épouse Mélania Trump.

Cette dernière a affiché publiquement son opposition à la politique de séparation des enfants de migrants de leurs parents. Mais, écrit le journal, même si le décret de Trump vient mettre un terme à cette pratique, cela ne change rien à l'implacabilité de sa politique migratoire.