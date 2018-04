La nouvelle constitution tchadienne s'inspire du Bénin

Avec une constitution vieille de 28 ans qui prévoit une république multipartite à régime présidentiel, le Bénin et son système politique ont fait beaucoup parler d’eux ces dernières années.

Mais en dépit des crises, le pays conserve sa stabilité à la fierté de certains observateurs béninois. "Vous ne pouvez rien bâtir de durable, encore davantage dans le contexte actuel sans tenir compte des différentes composantes de la société, Cela, la constitution béninoise a su le faire autour de l’idée du consensus. Le libéralisme économique dans lequel l’Etat joue un rôle régalien, les Béninois ont su l’intégrer depuis 1990", explique Joél Yétondji.

Un avis que partage Haniath Belo qui estime que "le pays a tout fait pour que sa constitution puisse de façon démocratique assurer une certaine forme de stabilité." Avant d'ajouter que "rien que pour cela, la constitution béninoise a du potentiel".

Le Bénin, un bon exemple

Tout en reconnaissant également ces potentialités, l’analyste politique Bernard Agbangla trouve flatteur qu’un autre pays africain envisage de tailler sa constitution sur le modèle béninois. "On a réussi à avoir une certaine stabilité démocratique, avec des alternances régulières. C’est un modèle qui fonctionne même si on éprouve une certaine incapacité à en évaluer les profits en terme de développement. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses intéressantes que d'autres pays peuvent tirer du modèle politique béninois".

Chaque pays, ses spécificités

Selon Christian Abouta, socio-politologue, la constitution béninoise, aussi attractive qu’elle soit, doit être adaptée au nouveau contexte. "Les transitions démocratiques via les conférences ont commencé au Bénin. D’autres pays l’ont copié, combien de pays ont réussi ? Donc la conclusion, c’est simplement de faire très attention parce que chaque nation, avec sa trajectoire historique à un moment donné, décide pour elle, par elle et pour ses habitants", conclut-il.