La migration, un sujet qui divise en Allemagne

Entre la chancelière Angela Merkel et le ministre fédéral de l'Intérieur Horst Seehofer, il y a des divergences sur le plan de l'asile, écrit le quotidien Bild. Selon le journal, le ministre de l‘Intérieur est en colère car la chancelière ne veut repousser personne aux frontières.

Lundi, le conservateur bavarois Horst Seehofer qui voulait présenter une réforme en profondeur et restrictive concernant l'accueil des demandeurs d'asile a dû reporter sine die son plan faute d'un accord avec Angela Merkel.

Der Spiegel précise d’ailleurs déjà que "Seehofer ne vient pas au sommet d'intégration de Merkel“ pour des raisons de calendrier.

Le Sommet sur l'intégration, prévu mercredi, est le prélude à la rédaction d'un plan d'action national sur l'intégration par le gouvernement fédéral.



Un secouriste de MSF à bord du navire Aquarius

Sur le sujet Die Welt titre : "Bien sûr, les gens doivent être rejetés à la frontière." Le journal s’est entretenu avec le chef du gouvernement chrétien-démocrate de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff. Ce dernier soutien le ministre de l’Intérieur et a réaffirmé son appel à une protection efficace des frontières extérieures de l'Union européenne.

A propos de fontières justement, die tageszeitung revient sur le sort des 629 migrants du navire Aquarius, ballottés en Méditerranée depuis dimanche. L’Italie et Malte ayant refusés de les accueillir, c’est désormais en Espagne qu’ils vont se rendre.

Et Die Welt de préciser que pour franchir les quelque 1.300 kilomètres pour rejoindre l'Espagne, le navire aurait besoin d'au moins quatre jours.

Donald Trump et Kim Jong Un lors du sommet de Singapour

Un sommet "historique"

Sur le résultat de la rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un, la Frankfurter Rundschau estime que c’est une première étape importante et cruciale dans une négociation marathon. Pour le journal, Kim est sûr d'être le plus grand gagnant. “Il a négocié avec le président de la puissance mondiale des Etats-Unis, ce que son pays visait depuis des décennies. Et il n'a pas trop promis”, écrit le journal.

Pour la Südeutsche Zeitung, “Kim a réalisé son rêve.” Avec le Sommet de Singapour, il a fait le plus grand pas pour surmonter l'isolement de la Corée du Nord.

Certes, les deux dirigeants se sont mis d'accord sur le désarmement nucléaire dans la péninsule coréenne mais la Frankfurter Allegemeine Zeitung s’interroge sur la durée que prendra ce processus.