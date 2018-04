La médiation du président ghanéen dans la crise togolaise

L'opposition togolaise, qui proteste depuis environ sept mois contre le président Faure Gnassingbé, a appelé à de nouvelles manifestations de rue cette semaine. Alors même que le président ghanéen, qui est médiateur dans cette cris,e a proposé la suspension de toutes manifestations de rue pendant les négociations.

C'est dans cette ambiance que pouvoir et opposition se retrouvent à compter de ce lundi à Accra la capitale Ghanéenne pour un autre round de cette médiation. Quelle est la marge de manœuvre du président Nana Akufo-Addo ?

La réponse de Dany Ayida, expert international des questions politiques en Afrique, au micro de Julien Adayé.

"Je pense que, en décidant de reprendre les manifestations de rue, la coalition de l'opposition n'a plus véritablement confiance en ce processus de dialogue politique qui a commencé sous l'égide du président du Ghana, et cela se remarque aussi par le fait que l'opposition ait accepté à la demande du président Akufo-Addo de suspendre ses manifestations. Le processus électoral s'est poursuivi. Donc je trouve que c'est de bonne guerre que l'opposition redescende dans la rue mais le gouvernement ne semble pas l'entendre de cette oreille pour le moment."

DW : Au regard de cette ambiance délétère ou encore de défiance, quelles sont les chances pour le président Akufo-Addo du Ghana de réussir cette médiation ?

"Il faut avouer que ce dossier est très complexe. Le président ghanéen avait pris un peu de précautions en commençant sa médiation. On se rappelle que le gouvernement togolais, le parti au pouvoir ,et le président Faure Gnassingbé ne semblaient pas être favorables à l'implication de la communauté internationale dans cette crise qu'il considérait comme interne. La marge de manœuvre du président Akufo-Addo est assez étroite à mon avis. Mais s'il y a échec de ce dialogue, ce qui se profile à l'horizon d'ailleurs, ce ne sera pas parce que le président Ghanéen n'aura pas réussi sa médiation. Akufo-Addo reste l'un des plus fins diplomates de la sous-région ouest-africaine, il connait très bien les acteurs politiques togolais. Et l'approche qu'il avait mise en œuvre en essayant de rapprocher les différentes parties à mon avis était assez efficace. Mais la crise togolaise comporte plusieurs facettes que certains acteurs ne voient que rarmenent. S'il y a échec, c'est que les conditions étaient réunies pour ça. On ne s'attendait pas à ce que le président ghanéen réussisse d'un coup à renouer les cordes d'une conférence démocratique au Togo."

DW : Pouvoir et opposition se retrouvent dès aujourd'hui à Accra, à votre avis, qu'est-ce que chacune des parties devraient pouvoir dire au médiateur ?

"La tension qui règne actuellement à Lomé avec l'incertitude d'une manifestation n'est pas faite pour rassurer les populations qui sont impatientes; qui veulent voir les choses se tenir au plus vite jusqu' à ce que l'alternance revienne au Togo."

