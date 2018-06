La France bat le Pérou (1-0) et file en 1/8ème de finale

Les Bleus se sont imposés (1-0) mais que ce fut laborieux... Certes, moins que face à l'Australie mais encore une fois la France a eu du mal à imposer son jeu face à des Péruviens qui se sont procurés de nombreuses occasions.

C'est Kylian Mbappé qui a inscrit le but de la victoire pour l'équipe de France. A la 34ème minute de jeu, sur le côté gauche, Paul Pogba lance Olivier Giroud, qui décoche une frappe du gauche près de la surface. Le ballon, dévié par un pied péruvien, est repris par Mbappé, qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide. Excepté ce but, la France ne s'est pas crée beaucoup de situations dangereuses.

Cette victoire sans panache permet tout de même aux hommes de Didier Deschamps d'obtenir leur qualification pour le prochain tour et ce avant même leur dernier match de poule.

L'Australie et le Danemark se neutralisent

Mile Jedinak célèbre son but

Après être passés tout près d'accrocher la France samedi dernier, les Australiens ont gagné leur premier point dans cette CDM en faisant match nul (1-1) face aux Danois, pourtant largement favoris avant la rencontre.

C'est Christian Eriksen, le milieu de terrain de Tottenham, qui avait ouvert le score pour le Danemark à la 7ème minute de jeu. En fin de première mi-temps, les Australiens, comme face à la France, ont obtenu un pénalty suite à une main dans la surface, cette fois-ci celle de Youssef Poulsen. Mile Jedinak s'est chargé de transformer la sentence et le score en est ensuite resté là.

Grâce à ce match nul, l'Australie garde une chance de se qualifier si elle bat le Pérou au prochain tour et qu'elle inscrit un nombre de buts conséquent.