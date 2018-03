La filière coton en crise au Tchad

Le coton dans tous ses états

Le coton est omni-présent dans nos vies et la demande mondiale explose. Dans cette émission spéciale, nous vous emmenons au Mali, premier producteur africain qui aimerait relever le défi de la transformation locale. Au Tchad, les cotonculteurs ne vivent plus de leur production. Et enfin, on verra comment le Burkina Faso s'en sort depuis qu'il s'est libéré du coton OGM de Monsanto.