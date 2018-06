La DW fête ses 65 ans!

Pour ce 65 ème anniversaire, une cérémonie officielle a été organisée à Berlin en présence de nombreux parlementaires mais aussi de la chancelière Angela Merkel qui a insisté sur le rôle de la DW dans le monde face aux défis sécuritaires, aux fake news ou fausses nouvelles mais également au rôle de la DW en ce qui concerne les problèmes environnementaux. Angela Merkel qui a porté une attention particulière au programme éco Afrique de la DW. Elle a également promis de renforcer la Deutsche Welle (DW) synonyme de liberté de la presse et d'opinion. Selon la chancelière “nous ressentons un intérêt croissant pour l'Allemagne et l'Europe. L'Allemagne est généralement protégée en tant que partenaire fiable dans le monde. Beaucoup de gens veulent savoir ce que nous pensons en Allemagne et en Europe. Ce qui nous arrive et comment on vit ici. Identifier les visions européennes sur les affaires mondiales est une tâche qui sera encore plus importante après le départ du Royaume-Uni de l'UE."

Renforcer la présence de la DW

Face à la concurrence internationale devenue plus forte, pour Peter Limbourg le patron de la Deutsche Welle, les résultats sont certes satisfaisants mais il faut davantage.

La chancelière Angela Merkel avec une équipe de la DW lors de la célébration des 65 ans de la station

A la tête de la DW depuis quatre ans et demi maintenant, il veut renforcer son rayonnement international."La Deutsche Welle touche plus de gens que jamais dans le monde entier, et elle jouit d'une grande estime ici en Allemagne. Nous en sommes fiers et heureux, mais nous ne sommes pas pleinement satisfaits. Nous voulons plus, informer plus de gens là où ils sont exposés à la propagande et à la censure. Et nous voulons mieux présenter l'Allemagne et l'Europe" a t'il expliqué. "Les temps sont devenus plus durs, c'est-à-dire qu'il faut travailler davantage, nous devons informer, construire des ponts et communiquer des valeurs", explique Peter Limbourg. "Que ce soit la guerre froide ou l'ordre mondial multipolaire, les défis de la propagande, des fausses nouvelles, de la migration, du changement climatique et de la terreur augmentent." Lors de la cérémonie Peter Limbourg avait à ses côtés Marie-Christine Saragosse la présidente-directrice générale de France Médias Monde.

Emission dans l'un des studios de la DW

Ce que peu de gens savent

La DW Akademie, la principale organisation allemande pour le développement des médias internationaux, forme des milliers de professionnels du journalisme depuis 1965. Sur ses deux sites à Bonn et à Berlin, la DW compte environ 3 400 personnes de plus de 60 nationalités. Le nombre de ses correspondants en Afrique, en Asie et en Amérique latine est en croissance.

Récemment, le Bundestag a débattu du travail de DW. Le point de vue du parlement est important, le financement de la station est en effet assuré principalement par les deniers publics, par une subvention de l'Etat allemand.

Un nombre impressionnant de 96% d'utilisateurs citent la crédibilité de la station dans les enquêtes internationales, avec plus de 150 millions d'utilisateurs par semaine. Une tendance à la hausse.