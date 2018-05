Kigali balaie les critiques sur son mode de gouvernance

Info Matin 7HTU (24.05.18)

Parmi les sujets au menu : la panique des populations de Kinshasa et l'appel au calme des autorités face à l'épidémie d'Ebola dans l'Equateur, l'analyse du rapprochement apparent entre le Rwanda et la France avec la candidature de Louise Mushikiwabo au secrétariat général de l'OIF, une interview exclusive de l'opposant tchadien Laokein Médard et la visite en Chine de la chancelière Angela Merkel.