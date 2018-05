Journée mondiale pour la liberté de la presse

"Un journaliste, il écrit pour les citoyens, pour des êtres humains qui réfléchissent comme lui, qui sont critiques surtout". A Dakar, chaque année, ce propos est répété aux étudiants en troisième année de journalisme au Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information, Cesti.

Son auteur, Mbaye Sidy Mbaye, est journaliste à la retraite. Il est chargé du cours d’Ethique et de Déontologie au Cesti. Dans son module, il prépare ses étudiants à la responsabilité "je veux que chaque journalistel prenne conscience et bonne mesure de son travail. C’est un métier très sérieux, très difficile et où vous êtes surveillés par tous ceux qui vous écoutent. Vous vous adressez à des gens doués de raison, alors il faut faire attention" insiste-t-il.

Marie Vianie est étudiante béninoise en troisième année de radio. Elle apprécie le cours d’éthique et de déontologie "déjà, ça nous permet de savoir ce qui doit être fait. Et une fois dans le métier, ça nous permet de savoir que c’est possible, en étant un bon journaliste, en pratiquant le métier dans les règles de l’art", explique Marie.

Vérifier l'information

Les journalistes doivent vérifier ce qu’ils disent. Ils doivent être équilibrés.Tels sont les leçons inculquées aux journalistes en devenir. Cousson Traoré Sall, la directrice du Cesti estime que "donner suffisamment de compétences aux étudiants en journalisme, leur faire comprendre l’importance de l’éthique et de la déontologie dans le métier de journaliste est une nécéssité absolue. Un journaliste qui travaille sans éthique, sans déontologie n’est pas un journaliste professionnel à mon avis", explique MmeTraoré Sall qui justifie les raisons de l’enseignement de ce module.

Le journaliste travaille dans un environnement parfois hostile

Pour Moustapha Gueye chargé de dispenser le cours de sociologie de la communication "libérer son esprit et pouvoir traiter l’information en toute objectivité, sans pour autant que les différentes contraintes puissent infléchir sur la manière dont il traite l’information; pour qu’il ne soit pas influencé par les contraintes de cet environnement dans lequel il vit", prépare le futur journaliste à être autonome dans son travail.

Responsabilité, objectivité et indépendance. Des valeurs enseignées à tous les pensionnaires du Cesti, toutes promotions confondues.