Journée de l'Enfant africain

C'est par une chanson de bienvenue aux visiteurs que les enfants orphelins vous accueillent dans leur demeure.

Situé dans le quartier Boikene, dans la commune Rwenzori au nord de la ville de Beni, l'orphelinat "maman Marie" se trouve dans une petite vallée où sont hébergés 18 enfants orphelins des massacres de Beni qui ont coûté la vie à plus de milles personnes depuis 2014, selon les statistiques publiées par la société civile.

Enterrement collectif de victimes de violences dans les environs de Beni





En entrant, c'est une vieille maison qui semble prête de s'écrouler qui vous saute aux yeux et les enfants qui jouent dans tous les coins.



Cette maison n'a que deux petites chambres et un salon. Les 18 orphelins sont entassés sur des bâches et des vieux matelas.

Un petit pleure parce qu'il a faim. Il n'a que quatre mois.

A ses côtés, Grâce, une orpheline de 18 ans qui, soucieuse de la survie de ce bébé, a décidé de se faire injecter des hormones pour avoir du lait maternel pouvant lui permettre de l'allaiter.

"Je n'ai jamais mis au monde. On m'a injecté des hormones pour avoir le lait maternel pour aider cet enfant. Je manque souvent de nourriture pouvant me permettre d'avoir une quantité suffisante de lait. Mais c'est devenue une habitude pour moi bien que je n'ai jamais eu d'enfants."



Les orphelins qui vivent chez maman Marie attendent la visite de bienfaiteurs et espèrent trouver quelque chose à manger.



Le fait que le gouvernement congolais ne vienne pas en aide à ces orphelins révolte Marie Kahindo, la coordonnatrice de l'orphelinat qui porte son nom.



"Le gouvernement ne m'aide en rien, il semble ne pas être au courant que je garde ces enfants. Ce comportement me pousse à envisager de ne plus accueillir de nouveaux orphelins, car personne du côté des pouvoirs publics ne m'appelle ni ne m'approche pour avoir une idée sur la situation des enfants gardés par une maman à Boikene. Pire encore, ces enfants ne vont pas à l'école."

A la veille de la célébration de la journée de l'Enfant africain, les membres du mouvement citoyen Lutte pour le changement, la Lucha, sont venus aider les orphelins que garde maman Marie Kahindo.

Ils leur ont emmené du foufou, des bananes, des haricots, des vêtements et d'autres biens de première nécessité.