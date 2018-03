Joseph Kabila mis sous pression par ses pairs africains | Afrique | DW | 19.03.2018

En dépit de l’ambiguïté du président congolais, les pays de la sous-région, comme le Botswana et l'Angola, augmentent la pression sur Kinshasa pour que les élections libres, démocratiques et transparentes aient lieu, à la date prévue, sans la participation du président sortant.

L'Afrique du sud, avec le nouveau président Cyril Ramaphosa, pourrait aussi évoluer et se montrer plus critique vis-à-vis de Joseph Kabila que le régime sortant de Jacob Zuma. C’est l’analyse de Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'université de Liège et directeur de la Cellule d'appui politologue en Afrique centrale, le CAPAC.

