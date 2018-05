Jérusalem, capitale réclamée par juifs et Palestiniens

Les affrontements entre l'armée israélienne et des manifestants palestiniens ont fait des dizaines de morts depuis ce matin. Les manifestants protestent dans tous les territoires palestiniens contre le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.

Des haut-parleurs appellent les Palestiniens depuis les minarets de Gaza à une "Grande Marche du Retour". Des nuages de fumée s'élèvent des pneus en feu à la frontière avec Israël. Et ce ne sont que les premières manifestations d'une série d'autres prévues toute la semaine dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie.

Benjamin Netanyahou à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem

Anniversaire joyeux pour certains

Ce lundi marquait l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance d'Israël. D'où le choix de Donald Trump de choisir cette date symbolique pour organiser le déménagement de l'ambassade américaine dans ses nouveaux locaux de Jérusalem.

Dans certains quartiers de Jérusalem-Ouest, des drapeaux américains ont été brandis en soutien aux Etats-Unis. Shlomo, un manifestant, se réjouit :

"Je vis ici, à Jérusalem, et je suis venu pour soutenir la décision de Donald Trump. C'est le mieux : elle reconnaît une réalité. Jérusalem est la capitale de l'Israël moderne, des anciens royaumes israélites et de la Judée antique. C'est d'ici que nous venons, nous sommes nés sur cette terre, nous reconnaissons simplement une réalité."

Protestations à Gaza

Palestiniens commémorent la "catastrophe"

Mais la décision des Etats-Unis a alimenté la colère des Palestiniens. Ils considèrent pour leur part que la création de l'Etat hébreu est une catastrophe : la "Naqba". Ismaël Radouane, responsable du Hamas, prévient :

"Ce déménagement de l'ambassade à Jérusalem va être un désastre pour l'administration américaine et une journée noire pour le peuple américain parce qu'ils sont partenaires de l'occupation et de l'agression contre les Palestiniens. Ce qui ne change rien au fait historique, religieux et politique : Jérusalem est la capitale éternelle du peuple palestinien."

La création de l'Etat d'Israël a été marquée par une vague de massacres, de destructions et poussé nombre de Palestiniens à l'exil. Aujourd'hui encore, ils sont plus de 5.340 400 réfugiés à être enregistrés auprès des agences de l'ONU.