Italie cherche désespérément gouvernement

Le quotidien die Rheinpfalz constate une chose : le président Mattarrella n'a pas cédé aux pressions. Or, selon toute vraisemblance, il y aura de nouvelles élections avec de fortes chances que les populistes de la Lega s'allient à l'ex-Premier ministre Silvio Berlusconi. Un cocktail qui représente en soi un défi pour l'Europe, prédit le journal.

Le gouvernement proposé a été recalé à cause du choix de Paolo Savona au poste de ministre des Finances, un eurosceptique membre de la Lega.

La méfiance de Mattarella

À la différence du mouvement "5 Etoiles", la Lega annonce un conflit ouvert avec l'Union européenne. Pour Die Welt, la direction de la Lega n'a jamais voulu donner une chance à cette coalition entre deux formations politiques aux principes plutôt incompatibles. Elle a donc positionné Savona sachant que l'échec provoqué conduirait à de nouvelles élections qu'elle espère remporter.

Ceux qui ont remporté la victoire, dimanche à Berlin, ce sont les manifestants anti-Afd. die Tageszeitung parle d'un nombre écrasant de personnes face aux partisans de "Alternative für Deutschland". Le parti populiste "Alternative pour l'Allemagne" n'avait d'autre issue que de dénoncer une répression de sa liberté de manifester.

La Frankfurter Rundschau décrit les manifestants de l'AfD brandissant de grands drapeaux et criant "Merkel à la barre". Ils veulent la démission du gouvernement, le renvoi des réfugiés et la fermeture des frontières. Mais encore une fois, souligne le journal, les contre-manifestants étaient les plus nombreux. La société civile dans sa grande diversité a encore prouvé que sa voix pouvait porter plus loin que celle des populistes de droite, écrit la Frankfurter Rundschau.

Tiendra ou tiendra pas ?

La Frankfurter Allgemeine Zeitung s'intéresse à la réunion annoncée pour le 12 juin entre Donald Trump et Kim Jong Un. Ce serait évidemment une bonne chose que, si possible, on puisse vider cette crise coréenne. Mais, prévient le journal, plus les espoirs liés à cette réunion tant attendue sont élevés, plus grave sera la conséquence en cas de déception.

La Süddeutsche Zeitung démontre pour sa part combien le président sud-coréen est engagé en faveur de ce sommet. Moon Jae-in en fait un devoir personnel. C'est aussi un combat politique pour lui, selon la Süddeutsche. Ses parents ont quitté la Corée du nord pour immigrer en Corée du sud durant les moments forts du conflit. Sa mère âgée de 90 ans aimerait bien revenir dans sa patrie.