Israël souffle ses 70 bougies

L'histoire de ce pays a connu plusieurs guerres et aujourd'hui, une issue pacifique entre Israéliens et Palestiniens semble plus éloignée que jamais. Néanmoins, la fête nationale israélienne est l'occasion de se rappeler de la joie de la communauté juive et des survivants de la Shoah qui avaient quitté l'Europe pour débuter une nouvelle vie.

L'après midi du 14 mai 1948, David Ben Gourion annonce la création de l'état d'Israël dont il sera le premier président.

Pour ces 70 ans, une fête long format

Dans les livres d'histoire, la création d'Israël est datée au 14 mai. Or, c'est le calendrier juif qui détermine la date de la fête nationale qui tombe le 19 avril cette année. En revanche, les festivités durent bien plus qu'un jour. Le gouvernement a prévu 70 heures de fête pour les 70 ans.

"La fête nationale israélienne est très importante pour nous. C'était notre nouveau pays, ça veut dire notre indépendance, ça veut dire que tous les juifs du monde entier sont revenus au pays et que le pays est ouvert pour que tous les juifs puissent y vivre. Et là on est tellement joyeux de ça, peut-être que les gens de l'extérieur ne comprennent pas, mais pour nous c'est une grande fête," explique Rawn Gilad, un Israélien revenant tout juste des festivités.

Les festivités se terminent ce soir, au début du sabbat, le jour de la semaine sacré des juifs.

Après les horreurs de la deuxième guerre mondiale, durant laquelle un tiers de la population juive de la planète avait été exterminée par le régime nazi, toute réticence envers la création d'un Etat juif en Palestine était considéré comme une négation de la dette envers le peuple juif.

Le but de la création de l'Etat d'Israël était en effet la survie du judaïsme et le renouvellement de l'identité juive dans la société moderne.

Un anniversaire célébré côté israélien, décrié côté palestinien

Mais cette création a suscité un rejet des Etats arabes voisins. Quelques jours après la déclaration de David Ben Gourion, Israël était attaqué par une coalition de pays arabes.

Aujourd'hui, la moitié des 13 millions de Palestiniens vit en exil. L'autre moitié dans des territoires enclavés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza."Ils sont traumatisés. Les Palestiniens se sont sentis vulnérables et non-protégés pendant très longtemps. Avec environ 80%, nous avons le nombre le plus élevé d'enfants qui souffrent non seulement de syndromes de stress post-traumatique, mais aussi d'un traumatisme en continue. Ceci implique l'énurésie nocturne, des cauchemars, le bégaiement, tout ce genre de choses," souligne la politicienne palestinienne Hanan Ashrawi revient sur ce traumatisme de la population palestinienne.

70 ans plus tard, il est difficile d'envisager Israël sans l'associer à l'éternel conflit israélo-palestinien. D'autant plus avec les manifestations de Palestiniens qui accompagnent les festivités en Israël depuis trois semaines.