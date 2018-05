Israël célèbre ses 70 ans sous tension

Tandis que l’ambassade américaine s’apprête à déménager ses locaux lundi de Tel Aviv à Jérusalem, dans le nord du pays, l’Iran tire pour la première fois des roquettes sur Israël, depuis la Syrie. Si les dirigeants israéliens sont très attentifs à la situation de la frontière nord du pays, les tensions suscitées par le déménagement annoncé, lundi, de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem préoccupent tout autant.

"Trump est l'ami de Sion"

Les premiers panneaux indiquant l'ambassade américaine sont montés depuis plusieurs jours. La ville affiche un peu partout de grands posters aux couleurs du drapeau américain où est inscrit “Trump est l’ami d’Israël”.

Un cadeau symbolique

L’ambassade américaine ouvrira bien ses portes le 14 mai, à Jérusalem. Un cadeau avant tout symbolique pour l’anniversaire des 70 ans de l’Indépendance d’Israël, puisque l’ambassade américaine ne sera fonctionnelle qu’en 2019.

Benjamin Netanyahou s’est montre très reconnaissant lors de son discours au Parlement Israélien, pendant la visite du vice-président américain Mike Pence :

"Je crois que je parle au nom de presque tout le monde ici, coalitions et oppositions politiques inclues, lorsque j’exprime un immense merci des citoyens israéliens au Président Trump et à vous Monsieur le vice-président, pour cette décision historique que le monde n’oubliera jamais !"

Le bâtiment de l'ambassade américaine

Israël se prépare à la guerre

Pendant ce temps, dans le Nord du pays, on se prépare à la guerre. L’armée israélienne a déjà intercepté vingt roquettes tirées depuis la Syrie. Benjamin Netanyahou n’a pas manqué de rappeler que les Etats-Unis et Israël avaient un ennemi commun : l’Iran.

"Nos deux pays luttent ensemble contre une grande menace pour le monde libre et à mon avis une menace pour le monde entier : le régime de terreur de l’Iran et ses ambassadeurs terroristes. Nous allons stopper l’Iran, nous ne le laisserons pas s’équiper de l’arme nucléaire ! C’est notre politique et c’est la politique des Etats Unis !"

Ce déménagement est vivement condamné par les Palestiniens qui veulent aussi établir la capitale de leur futur Etat à Jérusalem. Les factions palestiniennes ont d’ailleurs déjà appelé à une journée de grève générale et à des rassemblements dans toutes les villes de Cisjordanie. L’armée israélienne se prépare à une journée sous haute tension.