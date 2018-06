Iran, vers une augmentation de ses centrifugeuses

Alors que les Européens cherchent coûte que coûte à sauver l'accord international sur le nucléaire iranien suite au retrait des Etats-Unis, Téhéran annonce la mise en route d'un plan visant à augmenter sa capacité à enrichir l'uranium. Une démarche qui, on peut le lire dans les colonnes de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, "ne viole pas l'accord existant", selon Téhéran.

Pour sa part der Spiegel se penche sur la réaction d’Israël dont le premier ministre Benjamin Netanyahu était à Berlin hier lundi et à Paris ce mardi. “L'Iran veut augmenter le nombre de centrifugeuses d'uranium - Israël est alarmé”, écrit le journal qui signale par ailleurs que le Premier ministre israélien a déclaré que son pays empêcherait le régime de Téhéran de produire un "arsenal de bombes nucléaires."



Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de sa visite à Berlin

Die Tageszeitung commente également les reproches de Benjamin Netanyahu à l’endroit de Téhéran. Sa visite à Berlin a mis en lumière un détail intéressant, selon le journal. Le chef du gouvernement israélien "a clairement indiqué ce qui le dérange réellement : l'Iran a été capable de vendre du pétrole sur le marché mondial sans obstacle depuis la levée progressive des sanctions. Les recettes sont utilisées pour financer sa politique étrangère agressive en Syrie et pour stationner des milliers de miliciens dans les environs immédiats de la frontière israélienne.“

Selon la TAZ si les inquiétudes d’Israël concernant le programme nucléaire iranien sont compréhensibles, le Conseil de sécurité de l'ONU est l’endroit le plus indiqué pour punir un pays qui mettrait en danger la paix internationale et, le cas échéant, il y a l’option d‘imposer des sanctions.

Le siège de la Commission européenne à Bruxelles

L’avenir de l’Europe vu par Berlin et Paris

"Dans une interview, la chancelière répond à la vision de Macron pour le renouvellement de l'UE”, c’est trop peu estime la Süddeutsche Zeitung qui précise que près de huit mois se sont écoulés depuis que le président français Emmanuel Macron a prononcé son discours à la Sorbonne pour refonder le "projet européen.“

Alors qu’on s’attendait à une démarche similaire de la part de l'allié allemand, on a eu droit qu’à une interview, longue certes, avec des prises de position d’Angela Merkel, mais qui ne semble pas être à la hauteur des attentes.

Angela Merkel réagit aux propositions de réforme du président français mais, écrit der Spiegel, ses mots étaient plus destinés aux Allemands et elle cherche avant tout à apaiser les extrémistes de l'Union. La réaction à Bruxelles à cette sortie médiatique, poursuit le journal, n’est dans un premier temps qu’un haussement d'épaules.