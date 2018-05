Inondations meurtrières au Rwanda

Dans les montagnes du district de Karongi, à l’ouest du Rwanda, les derniers hommages sont rendus aux victimes d’une catastrophe. Quelques jours auparavant, une colline s’est effondrée sur des habitations, faisant 18 morts.

Les collines dans cette région sont très accidentées, ce qui laisse peu de chance aux habitants de s'échapper lorsque survient ce genre de catastrophe.

Pour les survivants, la douleur est insupportable. Marcel Niyigena a perdu sa fille de 11 ans:"vers 23h30 j’ai entendu ma fille crier au secours. Il pleuvait, un mur de la maison avait cédé sous le poids de la boue qui avait pénétré à l’intérieur. Elle était prise au piège, j’ai essayé de la tirer de là, mais soudain, l’autre mur s’est écroulé et c’était fini pour elle."

Plusieurs logements détruits

Plus de 9.000 maisons dans le pays ont été détruites par les inondations. 29 districts sur les 30 qui constituent le Rwanda ont enregistré des accidents mortels. Edouard Ngirente, premier ministre du Rwanda, rappelle la mobilisation de l’Etat en faveur des familles sinistrées. "Dans nos prévisions, nous avons une ligne budgétaire permanente pour aider les gens à trouver un abri hors des zones à haut risque. Nous faisons une évaluation pour connaitre les plus démunis et leur donner une habitation ensuite" explique t'il.

Depuis janvier dernier, le Rwanda a dépensé 140 millions de francs rwandais, soit près de 137.000 euros, dans des programmes d’aide aux victimes des inondations et glissements de terrain.