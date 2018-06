Pologne

Pour sa première participation à un mondial depuis 2006, la Pologne a été placée dans le très homogène groupe H en compagnie de la Colombie, du Sénégal et du Japon.

Quart de finaliste du dernier Euro, seulement battu aux tirs-au-but par le futur vainqueur portugais, la Pologne espère continuer sa progression.

Lors des éliminatoires, les Polonais ont presque réalisé un sans faute, remportant 8 matchs sur 10. En Russie, ils peuvent évidemment compter sur leur star et capitaine Robert Lewandowski.

L'attaquant du Bayern Munich, trois fois meilleurs buteurs de la Bundesliga, est épaulé par ses anciens coéquipiers du BvB, Lukas Picszeck et Jakub Błaszczykowski, mais aussi par Arek Milik, Kamil Grosicki et Grzegorz Krychowiak.

Si sur le papier, le 11 de la Pologne est normalement un des plus solides défensivement de la compétition, la blessure de Kamil Glik pourrait grandement handicaper les hommes d'Adam Nawalka.

Sénégal

Le Sénégal retrouve la Coupe du monde seize ans après sa première participation au Japon et en Corée du Sud. Les Lions de la Teranga avaient en effet atteint les quarts de finale en 2002.

Durant leur campagne de qualification, ils ont remporté quatre victoires et ont fait deux matches nuls, pour terminer la course en tête du groupe composé de Cap Vert, du Burkina Faso et de l'Afrique du Sud avec 14 points.

L'attaquant sénégalais, Sadio Mané, l'un des pions essentiels de l'équipe, et ses coéquipiers pourront-ils s'investir pour un nouvel exploits sénégalais ?

Colombie

Emmenée par ses deux stars, James Rodriguez et Falcao, la Colombie a toutes ses chances pour atteindre, comme en 2014, les quarts de finale de la compétition, à ce jour leur meilleur résultat en Coupe du monde.

Lors des éliminatoires, la Colombie est passée de justesse, obtenant à la dernière journée la 4ème place qualificative dans le groupe unique Am-sud. Mais depuis, la Colombie a notamment enregistré une belle victoire face à la France en amical (3-2).

Toujours emmenés par l'entraîneur argentin José Pékerman, en place depuis 2012, les Colombiens peuvent aussi compter sur leur gardien aux 86 sélections, David Ospina, et sur le milieu de terrain de la Juventus Juan Cuadrado.

Seule ombre au tableau, la défense. Si elle n'a pas encaissé de buts lors des deux derniers matchs amicaux face à l'Egypte et à l'Australie, elle constitue le point faible de cette équipe, comme en attestent les 19 buts encaissés en qualifications.

Japon

Le Japon participe à la 6ème Coupe du monde de son histoire. Depuis 1998, les japonais ont été présents à chaque Mondial. Et s'ils ont, par deux fois, atteint les 1/8ème de finale, cette année la tâche s'annonce compliquée.

Déjè parce qu'avec la Pologne, la Colombie et le Sénégal, le niveau de ce groupe H est très relevé mais aussi car l'équipe est sous pression depuis que la fédération a décidé il y a seulement quelques mois de licencier Vahid Halilhodžić et de le remplacer par Akira Nishino.

Ce dernier n'a toujours pas gagné un match à la tête du Japon. Selon Philippe Troussier, leur ancien coach, "dans ces conditions, le Japon n'a aucune chance de passer les poules".

Il en revient à Shinji Kagawa de Dortmund, Shinji Okazaki de Leicester ou encore Hiroki Sakai de Marseille, de faire mentir le technicien francais.