France

Après la compétition européenne dont elle est sortie vice-championne en 2016, l’équipe de France n’a pas véritablement connu des difficultés pour décrocher un ticket pour sa 15ème participation à la Coupe du monde.

Mais si les joueurs de Didier Deschamps ont su s’imposer en phase éliminatoire, la tâche sera ardue dans le groupe C, estime le technicien français.

L’équipe de France a dernièrement appelé ses 23 mondialistes pour les matches en préparation.

Emmenée par ses vedettes comme l’attaquant d'Atlético Antoine Griezmann, Paul Pogba, le milieu de Manchester United, ou encore Hugo Lloris, le portier de Tottenham, l’équipe de France sera aussi revigorée par la nouvelle génération des Bleus : Corentin Tolisso du Bayern, Benjamin Pavart de Stuttgart et Kyllian Mbappé du PSG. L'objectif : aider l’équipe à revivre le trophée mondial vingt ans après la première étoile.

Australie

De son côté, l’Australie est considérée comme le plus faible adversaire du groupe C. Pour leur 5ème participation, les Australiens espèrent créer des surprises comme il en a été le cas en 2006 en Allemagne lorsque les Soccerros, dont la super star Tim Cahill, ont franchi les huitièmes de finales. À 38 ans, le joueur de Mellbourne City et ancienne vedette d’Everton en Angleterre ne lâche pas l’affaire. Le grand Tim fait partie des 26 sélectionnés et prétend donc participer à sa quatrième Coupe du monde.

Pérou

Afin de se qualifier pour son premier Mondial depuis 1982, le Pérou a, lui, fait une belle phase de qualification, battant notament l'Uruguay et faisant match nul contre l'Argentine ou encore la Colombie.

En barrage intercontinental, les Péruviens ont ensuite disposé de la Nouvelle Zélande. Quart de finaliste en 1970, le Pérou n'a pas pour objectif lors de cette Coupe du monde de faire aussi bien, mais l'équipe qui a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée sur son banc de l'ancien joueur argentin Ricardo Gareca tentera tout de même de sortir des poules.

Troisième de la Copa America en 2015, et quart de finaliste en 2016, le Pérou a un coup à jouer. Et pour ce faire, le veteran Farfan, sera accompagné de jeunes joueurs qui évoluent en Europe, dont André Carrillo de Watford et Renato Tapia de Feynoord. Paolo Guerrero, leur attaquant phare, ancien joueur du Bayern Munich, contrôlé positif à un métabolite de cocaïne à la suite d'un contrôle effectué après un match des qualifications du Mondial 2018 contre l'Argentine, a lui été autorisé au dernier momemt à participer à cette Coupe du monde.

Danemark

Vingt ans après être passé tout proche d'éliminer le Brésil de Ronaldo, Rivaldo et consorts lors des quarts de finale de la Coupe du monde 1998, le Danemark a de nouveau les cartes en main pour faire au moins aussi bien en Russie.

Sur le papier, les Scandinaves paraissent les mieux placés pour sortir de ce groupe C dont la France est logiquement favorite. Emmené par Christian Eriksen, la star de Tottenham, mais aussi par Yussuf Poulsen de Leipzig, Andreas Christensen de Chelsea, Thomas Delanye de Brême, ou encore le veteran Kasper Schmeichel de Leicester, le Danemark possède une équipe jeune et joueuse qui ne cesse de progresser depuis deux ans.

Pour se qualifier, les Danois, deuxièmes de leur groupe de qualification derrière une Pologne souveraine, ont du passer par les barrages et ont largement dominé l'Irlande (5-1).

En Russie, ils sont supportés par leurs fans tout habillés de rouge et blanc. Des fans qui ont forcément le sourire puisque les Danois ont été désignés personnes les plus heureuses du monde en 2013, 2014 et 2015.